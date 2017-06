Mendia se presenta a la reelección como líder del PSE para continuar el proceso de renovación y "ganar más terreno"

La secretaria general del PSE-EE, Idoia Mendia, ha presentado este lunes su candidatura a la reelección con el objetivo de continuar "el proceso de renovación" iniciado hace tres años y "ganar cada vez más terreno". En este sentido, ha apostado por "poner el foco" en el ámbito local para "recuperar alcaldías para la izquierda" y por "volver a localizar la política en las calles".

Los socialistas vascos abrirán el próximo día 19 la presentación de precandidaturas y el plazo de recogida de avales para poder concurrir en las primarias, que concluirán con la votación del nuevo secretario general el 9 de julio. Por el momento, han mostrado su voluntad de presentarse la actual secretaria general y el exconcejal en Lemoa Unai Ortuzar.

Mendia, que relevó a Patxi López al frente de la Secretaría General del PSE en 2014, ha elegido el monumento 'La huella' de Artxanda en Bilbao para realizar este acto de presentación ya que, según ha recordado, representa "el momento histórico en el que vascos diferentes se unieron para defender una causa común, por encima de sus sentimientos: la de la democracia, la libertad y la defensa de los derechos de todos".

"He venido aquí para reivindicar nuestra historia, de este país y también de este partido, el socialista, protagonista fundamental en su desarrollo y responsable de buena parte de los avances sociales alcanzados en Euskadi", ha señalado.

En este sentido, ha anunciado que su objetivo es que "los socialistas vascos sigamos marcando las decisiones trascendentales del futuro de Euskadi, como lo hicimos en el pasado, como lo hicimos en el presente, como estamos llamados a hacerlo en el futuro".

Mendia ha recordado que hace tres años decidió dar "un paso al frente" para liderar el PSE en "un escenario de incertidumbres", un recorrido en el que se propuso "acompañarme de toda la militancia de este partido para volver a situarnos en el centro de la política". Tres años después, según ha destacado, el PSE-EE "está en la gobernabilidad de todos los gobiernos de Euskadi".

No obstante, ha remarcado que "la tarea no ha terminado". "Al presentar mi candidatura en 2014, me comprometí a liderar un nuevo tiempo, una nueva generación con una nueva cultura de partido y un proyecto renovado para hacer un nuevo país. Hoy, con humildad pero firme en mis convicciones, me presento aquí para pedirles de nuevo su apoyo y poder seguir esta tarea", ha apuntado.

De este modo, ha señalado que el proceso de renovación iniciado entonces "no ha terminado" y, por su parte, ha declarado sentirse "con fuerzas" para seguir liderando el partido y, "a través de él, ayudar a construir una Euskadi mejor, más igualitaria y con un protagonismo mayor de las mujeres".

Mendia ha indicado que, cuando presentó su candidatura hace tres años, estaba convencida de que "sería la voz socialista la que sacara a Euskadi del laberinto en la que se encontraba, la que ofreciera salidas y nos cohesionara como sociedad, la que fijara sus prioridades en las prioridades de Euskadi". "Un Partido Socialista que haga de la igualdad plena su bandera en todos los ámbitos de la vida social, económica y política del País Vasco", ha añadido.

La precandidata ha afirmado que el PSE-EE es "el socialismo útil, la izquierda real, la referencia de progreso para todos los ciudadanos de Euskadi, y así debemos seguir en los próximos años, ganando terreno, reforzando el papel institucional, ampliando nuestra base social; continuar también en la renovación y reactivación de las estructuras internas del partido".

En este sentido, ha señalado que, en los últimos años, el partido está consiguiendo aumentar su militancia, especialmente en sus juventudes. "Superada la amenaza terrorista, el Partido Socialista es ya una organización a la que la gente se puede acercar sin miedo, gente nueva con ideas nuevas que nos está ayudando a insuflar aire fresco en la organización", ha manifestado. De este modo, ha considerado que las recientes primarias del PSOE han sido "el mejor ejemplo".

La actual secretaria general del PSE-EE ha apostado por "aprovechar esta ola de ilusión" para transformarla en "nueva vida" para las agrupaciones. Según ha indicado, las Casas del Pueblo son el "principal punto de contacto" con la ciudadanía y tienen que ser "una puerta al diálogo y a la reflexión", con espacios "abiertos en nuestros barrios y pueblos".

De este modo, ha apelado a "volver a localizar la política en el punto desde el que emerge: en las calles de nuestras ciudades". "Es allí donde los socialistas tenemos que estar presentes y ser el principal referente para los vecinos", ha señalado.

RECUPERAR ALCALDÍAS

Por otro lado, ha considerado que, tras unos años "demasiado centrados en la pelea nacional, es hora de volver a poner el foco en la actividad local". Según ha indicado, el PSE debe llegar a las elecciones municipales de 2019 "con estructuras renovadas y proyecto claro y definido", que permita al partido "aumentar los apoyos y recuperar las alcaldías para la izquierda".

Mendia ha apuntado que el PSE se ha consolidado en los últimos años como "una fuerza central de la política vasca", de modo que, "encuesta tras encuesta, los ciudadanos nos sitúan como el partido más comprometido con las políticas sociales, el que mejor defiende los servicios públicos, el que mejor garantiza el entendimiento entre diferentes en la sociedad vasca".

Según ha indicado, los socialistas vascos son "la garantía de progreso y convivencia en Euskadi, la garantía, sobre todo, de que a Euskadi le vaya bien", como resultado de "un trabajo serio y diligente que votantes y ciudadanía en general valora y reconoce".

También ha advertido de que el PSE-EE no puede "renunciar a ello" porque "el prestigio es algo que se construye día a día a lo largo de los años" y los socialistas se han "ganado a base de esfuerzo ser la principal referencia de progreso de Euskadi, la izquierda posible, la que es capaz de sacar delante este país".

Por su parte, ha apostado por "ampliar ahora ese espacio" y ganar "cada vez más terreno" para que los socialistas sigan "al frente de esta sociedad". "Quiero sumar, primero a todos los socialistas vascos, porque, si sumamos nosotros, seremos capaces de sumar al resto de progresistas de este país y ganar así el futuro todos juntos", ha manifestado.

Mendia, que en los próximos días detallará su propuesta ante los militantes socialistas con el lema 'Idoia. Garantía socialista-Gure bermea', ha eludido pronunciarse sobre una posible candidatura única. El Partido Socialista, según ha indicado, "está diseñado para tener primarias", abiertas al conjunto de militantes, y "cualquier compañero que desee comprometerse más con el partido puede dar el paso al frente".

En cualquier caso, ha afirmado que apuesta por conformar una ejecutiva "plural" y que sea "un reflejo" del partido, integrada por personas con "capacidad para sacar adelante el trabajo".

