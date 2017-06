IU pide un acto institucional por el día del Orgullo Gay como inicio de políticas de igualdad al colectivo LGTB

Un acto en el que la bandera arco iris cuelgue en la Casa Consistorial y que sirva de punto de inicio de políticas municipales a favor de la igualdad del colectivo LGTB, empezando por la educación de los más pequeños.

Así lo ha indicado Castaño, en rueda de prensa en el Consistorio, acompañada de Mané Fernández, un miembro de la Junta Directiva de XEGA (Xente Gay Astur). Este último, en este sentido, ha visto importante sensibilizar sobre la diversidad de género a alumnos de educación primaria, ya que, según un estudio, más del 90 por ciento de las agresiones relacionadas con acoso escolar es hacia menores del colectivo LGTB o actitudes que se creen relacionadas con el mismo aunque no lo sean.

Para él, la actuación del Ayuntamiento no puede quedar solo en

colocar la bandera arco iris del balcón municipal, sino que hay que empezar a trabajar políticas municipales, ante el incremento en más de un tercio de las agresiones por delito de odio al colectivo LGTB en España. Según él, las denuncias que se conocen son solo "la puntita de iceberg", ha indicado, para señalar después que debajo hay muchas que quedan sin presentar.

En el caso de Asturias, si bien no hay datos, ha indicado que sí que se producen, aunque muchas veces se viven "en soledad , y desde la no denuncia", ha remarcado. Fernández ha abogado por que este acto institucional sea el pistoletazo de inicio de políticas conjuntas con la Corporación Municipal para acabar con las agresiones por razón de género, que, ha recalcado, no son solo físicas.

