Cayetano Rivera, a Jesús Calleja: "A mí no me da ninguna satisfacción matar al toro"

El torero Cayetano Rivera participó en la edición de este domingo en el programa Planeta Calleja, del aventurero Jesús Calleja, en la que el presentador y el torero mantuvieron una charla sobre los toros y su encaje en la sociedad del siglo XXI.

Sin apenas concesiones por parte Rivera, que hizo referencia a los argumentos clásicos de los taurinos, el presentador intentó llegar a un punto de entendimiento que no pareció haberse alcanzado.

Calleja rompía el hielo afirmando que el toreo "está en uno de sus mayores apogeos de conflicto porque se entiende que, a lo mejor, en el siglo XXI no debería existir el toreo", le dijo a Rivera mientras ambos navegaban en una precaria embarcación de troncos.

"¿Y cuál es la alternativa para el toro bravo que da esa gente?", dijo Rivera refiriéndose a los animalistas, "porque lo de decidir hay que prohibir esto y no responsabilizarte después, me parece bastante hipócrita", añadía, sobre la posibilidad de que desapareciera la raza de toro de lidia, algo por lo que mostró estar preocupado el matador.

"¿No es un anacronismo que en pleno siglo XXI se utilice al toro y se le mate en la plaza por diversión, ocio o diversión?", le preguntaba Calleja, ante lo que el torero aseguró que "nosotros no matamos al toro para divertirnos" y defendió que "el matarlo es el resultado final que debe ocurrir porque ese toro no se puede volver a torear".

"Ya conocéis mi opinión respecto al si! rotundo a la vida animal", dijo después Calleja "A mí no me da satisfacción matar al toro porque al hacerlo me quita un riesgo y además me puede quitar un triunfo", aseveró el torero, que no convencía con sus argumentos al presentador de Cuatro, ni siquiera cuando Rivera afirmó que "¡A los toreros nos encantan los animales!".

Las mínimas concesiones que hizo el torero fueron asegurar, a propuesta de Calleja, que le parecería bien no matar al toro tras la corrida y que el Toro de la Vega "no me gusta, no he ido nunca", aunque "tampoco soy yo quien vaya a tener que decir que hay que prohibirlo".

Tras la emisión de Planeta Calleja, el aventurero y presentador no dudó en expresar su opinión en redes sociales, en las que se mostró en contra del toreo y donde mostró su esperanza por una futura reflexión de Cayetano Rivera.

"Ya conocéis mi opinión respecto al si! rotundo a la vida animal y está es la razón por la que hay que hablar con los toreros", decía Jesús Calleja, que llevó al torero a "un santuario de vida y creo que el lugar perfecto para dialogar con un torero y agradezco a Cayetano Rivera el diálogo y no la guerra".



"Creo que fue una buena idea traer a Cayetano Rivera a este lugar... Estoy seguro que reflexionará que tendrán que cambiar cosas en el toreo", esperaba Calleja.