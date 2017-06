El PP, a Iglesias: "A mí me preocuparía que me apoyen los que quieren romper el país"

El vicesecretario general de Acción Sectorial del PP, Javier Maroto, ha asegurado este lunes que a él le "preocuparía" que los "únicos partidos" que apoyan la moción de censura a Mariano Rajoy, planteada por Podemos, sean los que "quieren romper el país".

En una entrevista en RNE, Maroto ha dicho que le "sorprende" que no se hable de que "quienes apoyarán" a Podemos en el debate de la moción, que comienza este martes, sean Bildu y ERC. "Qué tendrá que decir Iglesias para que les guste su discurso", ha espetado.

El dirigente 'popular' se ha preguntado "cómo podría ser presidente del Gobierno" de España alguien que cuente "con estos apoyos" y, sobre todo, "cuál será la idea de España" que tiene Iglesias. "A mí me preocuparía que me apoyaran los partidos que quieren romper el país", ha añadido.

Triturar un poco más al PSOE

Además, Maroto ha señalado que la moción de la formación morada "no es contra Rajoy", sino contra el PSOE, al que Iglesias "trata de socavar", a pesar de estar ya "bastante herido". "Busca triturar un poquito más si cabe al PSOE. Es el objetivo que todo el mundo sabe que persigue Iglesias", ha aseverado.

En este sentido, ha lamentado que las "intenciones" de Podemos sean "hablar de su proyecto, paralizar el Congreso de los Diputados y buscar la crispación y la tensión", además del protagonismo de Iglesias. "Puede salir hasta 15 o 20 veces, depende de su estrategia", ha advertido.

Con todo, el político vasco ha dicho que la moción "cuenta con la certeza de que no va a prosperar", y que espera que sirva "para analizar la situación del país y las propuestas de cada partido". "Me gusta ver el vaso medio lleno. Sería una novedad encontrar una propuesta en positivo del partido de Iglesias, porque no la hemos tenido", ha remachado.

PSOE: "No tenemos más margen que la abstención"

Por su parte, el portavoz parlamentario del PSOE, José Luis Ábalos, ha señalado que su partido "no tiene mucho más margen" que la abstención ante la moción de censura que promueve Unidos Podemos contra el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, posición que será ratificada esta tarde por el grupo socialista.

En una entrevista en Onda Cero, Ábalos ha explicado que la decisión sobre este asunto "la toma el secretario general tras el acuerdo con el presidente de la Gestora, Javier Fernández, y luego se somete al grupo parlamentario que, normalmente, tendrá que decir que sí" ya que no hay mucho más margen dado que "las circunstancias son las que son".

Ábalos ha criticado que el líder de Podemos, Pablo Iglesias, haya aprovechado para lanzar la iniciativa un momento en el que el PSOE está inmerso en arbitrar un liderazgo, "que no teníamos". Por ello, el portavoz parlamentario ha dicho tener la "sospecha clara" de que la moción va dirigida contra el propio Partido Socialista.

A la pregunta de si Pedro Sánchez irá este martes al debate de la moción en el Congreso, Ábalos ha reiterado que no está previsto que acuda. En líneas generales y sobre la iniciativa de Unidos Podemos, Ábalos ha explicado que el PSOE está en contra de la génesis de la moción y de su propio desarrollo, "y a día de hoy no sabemos qué programa va a presentar el señor Iglesias".

Además, le ha reprochado que no haya hecho el menor esfuerzo en compartir su propuesta de moción. Para Ábalos, la moción de censura no traslada la idea de que hay una alternativa dado que solo sumará los apoyos de Unidos Podemos y de los independentistas. Y, por tanto, desde ese punto de vista "no es creíble" ha añadido.