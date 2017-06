Katy Perry perdona a Taylor Swift: "La quiero y siento todo lo que he hecho; quiero lo mejor para ella"

La guerra entre Katy Perry y Taylor Swift, que comenzó hace cuatro años cuando John Mayer se cruzó en el camino de ambas, parece haber llegado a su fin a pesar de que este fin de semana los rumores solo hablaban de un recrudecimiento de la tensión entre las cantantes.

La artista de Roar, sin embargo, ha aparcado las diferencias y ha decidido perdonar a su enemiga pública, según se desprende de las declaraciones que ha realizado a Thrive Global.

"Estoy dispuesta a dejarlo atrás. La perdono y siento todo lo que he hecho y espero lo mismo de ella. Creo que ya toca", ha comentado un día después de que los éxitos de Swift regresaran a las plataformas digitales como Spotify coincidiendo con el lanzamiento del último disco de Perry, un hecho que las malas lenguas achacaban a una declaración de intenciones en toda regla.

Esta conclusión no es descabellada, ya que hace unos días Perry volvió a poner de actualidad su guerra con Swift en el programa estadounidense Carl Pool Karaoke de James Corden. Allí, en el vehículo más famoso de Estados Unido, aseguró que fue Swift quien inició el enfrentamiento y que, a pesar de que trató de hablar con ella para solucionarlo, no obtuvo ninguna respuesta. Y muchos creyeron que la vuelta de Swift a Internet tenía como motivación eclipsar el lanzamiento discográfico de su archienemiga. Sin embargo, Perry no ha hecho caso de los rumores y ha querido enterrar el hacha de guerra.

"Hay cosas más importantes que hacer y hay problemas más graves en el mundo. La quiero y le deseo lo mejor. Creo que es una escritora fantástica y que las dos podemos representar a las mujeres fuertes", comentaba al mismo medio. "Puedo no estar de acuerdo con todo lo que hace, igual que ella, pero me gustaría llegar a un lugar de amor, comprensión y entendimiento".