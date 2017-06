Risto Mejide le declara la guerra a Buenafuente por Laura Escanes

Buenafuente ha exprimido al máximo la boda de Risto Mejide y Laura Escanes. Ese enlace se ha convertido en las últimas semanas en broma recurrente del programa que capitanea en #0, Late Motiv, donde los chistes sobre el número de invitados (500), pero también sobre la diferencia de edad entre el publicista y la blogger, han cobrado un protagonismo especial, como en su día los de Errejón.Y ese último aspecto, los 21 años de diferencia entre uno y otro, ha sido el detonante de la guerra mediática que están viviendo Mejide y Buenafuente estos días.

El publicista respondió el sábado a las burlas de Buenafuente y Silvia Abril a través de una columna titulada Ríete, Buenafuente publicada en el diario El periódico. En ella, ha aprovechado para explicar que apoya el humor y que incluso disfruta cuando la gente se ríe de él. "Lo llevo bien y hasta lo disfruto", cuenta. "Ríete las veces que quieras, por mí que no falte".

Su crítica se centra, principalmente, en la temática escogida: "La diferencia de edad entre los miembros de una pareja. Para mí es un tema inconcebible. Han sido varios los chistes y comentarios sobre mi relación en programas producidos por ti, que no voy a reproducir aquí porque no hace ni falta. Tú sabes perfectamente cuáles, cuándo y tú sabrás el porqué".

Se refiere, concretamente, a algunas de las frases del sketch de Hommo Zaping protagonizado por Silvia Abril. "La historia de un hombre y una mujer que puede ser su hija", "mi novia es muy madura para su edad", "las películas preferidas de tu mujer son Trolls y Buscando a Nemo" o "seguro que se ha ido a cambiar los pañales a su novia".

Vamos, Buenafuente, ríete. Que a mí no me vas a hacer daño. No a mí

Risto ha insistido en su texto en que, aunque reírse "nos hace más sanos" y que su relación está "más que bien", puede haber parejas de una gran diferencia de edad a las que esta clase de humor les afecte. Por ello, ha enumerado algunos de los mensajes de personas anónimas que le envían a su email pidiéndole consejo, como el de un joven que se lleva 22 años con su chica. "Ríete de ella. Venga, va. Las risas que nos podemos echar", ironiza.

"Cuando quieras te paso sus mails para que puedas reírte de todos ellos en su cara. Y entonces, si puedes, les explicas el daño al que estás contribuyendo tú y la gente como tú haciendo mofa de una pareja por su diferencia de edad en los medios de comunicación [...]arece que todavía quedan 'edadistas' que no entienden que el mismo derecho a vivir su amor como les dé la gana lo tienen las parejas de distinta edad", concluye. "Vamos, Buenafuente, ríete. Que a mí no me vas a hacer daño. No a mí".