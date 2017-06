Un analista político se come su libro tras un pronóstico fallido sobre las elecciones británicas

Su nombre es Matthew Goodwin, es profesor universitario de ciencias políticas y este sábado engulló varias páginas de su propio libro en la televisión después de errar en sus predicciones sobre cómo iban a ser los resultado de las elecciones británicas.

Goodwin apostó en Twitter que se comería su libro, llamado Brexit, si Jeremy Corbyn y su partido laboralista obtenían, al menos, un 38% de los votos. Alcanzaron el 40%.

Después de los comicios acudió a Sky News este sábado, donde fue preguntado por el presentador si de verdad era un hombre de palabra, a lo que contestó: "Bueno, claro que lo soy. Me sorprendió que Corbyn obtuviera dos puntos más de lo que predije, pero declaré que si fallaba me comería este libro."

"Un dos por ciento es una gran diferencia. Soy un hombre de palabra así que lo que voy a hacer es sentarme aquí y comerme mi libro, mientras ustedes siguen con el programa".

Matthew Goodwin, de 35 años, es profesor de políticas en la Universidad de Kent y es autor del libro Brexit: por qué Gran Bretaña votó a favor de abandonar la Unión Europea.

I'm saying this out loud. I do not believe that Labour, under Jeremy Corbyn, will poll 38%. I will happily eat my new Brexit book if they do