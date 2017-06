Se hartan de la fama por cantar 'Despacito' y Luis Fonsi acude a animarles

The Jackal, los cómicos italianos que arrasaron con su parodia sobre la canción Despacito, han vuelto con otro vídeo en el que cuentan las consecuencias de haberse hecho virales en internet y que tiene un invitado especial: el propio Luis Fonsi.

Imágenes 1 Foto

En esta segunda parte, titulada "Los efectos del Despacito vs Luis Fonsi", Ciro Priello (al volante), Fabio Balsamo (copiloto) y Gianluca Fru (en el asiento trasero) comentan, en el interior de un coche y con la canción sonando de fondo, cómo el éxito su primer vídeo ha provocado que ahora todo el mundo los reconoce y les pide que canten la canción.

"Para mí, nos metimos en un gran apuro grabando aquel vídeo, porque ahora la escucho mucho más", indica Fabio Balsamo. "¿Sabes lo que me pone nervioso? El hecho de que la gente ahora me para por la calle y me piden cantar Despacito si ni siquiera soy el cantante. ¡Ya antes odiaba esta canción!", se queja Ciro Priello.

"Para mí que a este tipo —en referencia a Luis Fonsi— nadie lo reconoce por la calle", le replica el copiloto. "¿Quién es Fonsi?", se pregunta, con sorna, el tercer cómico, ubicado en el asiento trasero del vehículo. En pleno debate por el odio a profesado a esta canción, suena el estribillo y los tres empiezan a cantarlo por un momento, hasta que deciden parar y apagar la radio.

Es en ese momento cuando el coche se detiene y se dan cuenta de que en el vehículo de al lado está Luis Fonsi cantando Despacito, que se fija en ellos y les señala con el dedo. "¡Los italianos!", exclama Fonsi. "¡Enrique Iglesias!", le responden los tres amigos a la vez, que vuelven a cantar con énfasis el estribillo de la canción.

El vídeo concluye con Fonsi en el asiento del copiloto cantando y animando a los tres cómicos. En apenas un día que lleva publicado en YouTube, ha acumulado más de 600.000 visualizaciones.