Del Páramo asegura que el proyecto del viejo HUCA está "blindado a la especulación"

El edil de Urbanismo asegura que la hoja de ruta acordada con el Principado de Asturias se basa precisamente en esta premisa, y que así se especifica en el protocolo suscrito entre ambas administraciones.

"Quien hable de especulación en El Cristo desconoce el significado de la palabra o no se ha leído la documentación. También puede ser que lo haya hecho y no haya servido para nada, que es lo que les suele pasar a los representantes de Ciudadanos, que no se enteran", ha destacado Fernández del Páramo.

En este sentido ha especificado que "hasta los pliegos del concurso que se ha lanzado incluyen de forma específica que no se puede optar o hacer ninguna operación especulativa".

Ignacio Fernández del Páramo ha explicado, además, que el proceso iniciado está en sintonía con el Plan General de Ordenación, actualmente en revisión en Oviedo, y que ha sido apoyado, entre otros, por el Grupo municipal de Ciudadanos. "Este mismo plan nace de un espíritu contra la especulación", puntualiza.

Y es que a juicio del edil el desconocimiento de los representantes de Ciudadanos en materia urbanística se confirma cuando se refieren a la desafección de los terrenos. "No sé qué pretende Ciudadanos que hagamos con tantos metros cuadrados de usos sanitarios: ya tenemos un hospital nuevo", señaló.

