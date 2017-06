'Charlie Hebdo' lo vuelve a hacer: se burla del atentado del Puente de Londres

La revista satírica francesa Charlie Hebdo ha vuelto a publicar polémicas viñetas burlándose de las víctimas del terrorismo. En su número publicado este jueves, coincidiendo con las elecciones generales británicas, ha publicado un dibujo que se ha interpretado como un chiste sobre los ataques del pasado sábado en el Puente de Londres.

En una página interior, Charlie Hebdo publica una viñeta en la que se pueden ver a varias personas corriendo aterrorizadas, con el Big Ben de fondo. Se titula Los consejos del Daesh para adelgazar.

Aunque no tiene más referencias, el dibujo ha sido interpretado como una burla de las víctimas de los ataques terroristas, que huyen despavoridas de sus atacantes.

No es el único dibujo polémico. En su portada se puede ver una caricatura de Theresa May decapitada. Sostiene su cabeza en un brazo mientras dice "Too much is too much" ("Esto ya es demasiado"), una frase que la primera ministra británica dijo en su comparecencia del lunes pasado tras los atentados.

Charlie Hebdo, que hace dos años sufrió un ataque yihadista en el que murieron 12 personas, se caracteriza por sus descarnadas y muy políticamente incorrectas viñetas. El año pasado hizo burla de las víctimas de los terremotos en Amatrice (Italia) en el que llamaba lasaña a un edificio derribado y con varias personas muertas entre sus restos.