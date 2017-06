Podemos no logra el respaldo del parlamento para regular el consumo de cannabis

La iniciativa contemplaba instar al Consejo de Gobierno para que a su vez inste al Gobierno de la nación a que se realicen "con urgencia" las modificaciones legislativas oportunas para regular el autocultivo para uso personal y que se cree a nivel nacional, en el seno de la Comisión Mixta para el Estudio del Problema de las Drogas, una ponencia de estudio sobre el cannabis y su posible regulación.

El diputado de Podemos Enrique López ha defendido la iniciativa para "normalizar desde las instituciones y la legalidad lo que la sociedad, de manera mayoritaria, ya ha normalizado". Amparándose en el respaldo que iniciativas de este tipo han tenido en otros parlamentos autonómicos, López ha defendido la iniciativa que "con la mayor seriedad y responsabilidad" pretende dar respuesta a una "realidad social" relacionada con la salud, la seguridad, la libertad y los derechos civiles.

Centrándose en los enfermos que emplean "de forma habitual" el cannabis como terapia para aliviar dolencias, ha lamentado la "falta de regulación nacional que bloquea la investigación científica".

Ha puesto el foco también en el uso lúdico de esta sustancia. "Más de cuatro millones de personas es una cifra estimada más que razonable que, desde una posición responsable, acceden al cannabis bien practicando un auto-cultivo o viéndose forzados a acudir a la compra en un mercado negro que ni asegura calidad ni salud", ha defendido.

Podemos reclama la regulación de la sustancia "porque la penalización no aporta solución alguna más que la inseguridad y la falta de garantías en la salud". A ello ha añadido los beneficios que supondrían para el erario público su legalización y tributación, además de ser positivo para que los agricultores pudieran explotar las "amplias posibilidades" que les daría el cultivo de esta planta.

Desde Ciudadanos el diputado Armando Fernández Bartolomé se ha mostrado especialmente crítico frente a esta Proposición No de Ley, aduciendo que la sociedad actual está "hipermedicalizada", utilizando drogas para solucionar problemas "que no son médicos".

Tras el discurso del diputado de Podemos, ha pedido distinguir entre el uso lúdico y el terapéutico y ha reprochado a López que hable de que hay que normalizar algo que ya lo está en la sociedad. "Hacen un relato 'flowerpower', como si fuese una droga de buen rollito. Es buen rollito hacer deporte y estudiar mucho, no fumar porros", le ha replicado Fernández Bartolomé al parlamentario de Podemos.

Desde Foro su portavoz Cristina Coto ha reprochado a Podemos que defienda ahora un "capitalismo de cannabis", hablando de los beneficios que podría tener para la economía asturiana, y ha rechazado la iniciativa al entender que excede las competencias de la Junta General.

Ha añadido que su consumo "genera adicción, dificulta la concentración, altera el aprendizaje y afecta al desarrollo cerebral" y ha subrayado que en el uso terapéutico "todavía hay mucho que analizar y estudiar".

El parlamentario del PP Carlos Suárez ha rechazado la iniciativa al entender que Podemos confunde "intencionadamente o no" una indicación terapéutica "que hoy por hoy no tiene" con el uso terapéutico particular. "Hoy por hoy no tiene ninguna indicación terapéutica, no porque sea una droga ilegal, sino porque por más que se investiga no se logra llegar a una indicación, porque la evidencia científica es muy débil".

La diputada socialista Carmen Eva Pérez ha reconocido la complejidad del asunto y ha rechazado la iniciativa al entender que la normalización del cannabis podría tener efectos en la salud pública y podría contribuir a que los jóvenes consuman con mayor frecuencia esta sustancia.

Consulta aquí más noticias de Asturias.