Trump llama "filtrador" al exdirector del FBI y le acusa de mentir en el Senado

Este viernes el presidente de EE UU, Donald Trump, ha respondido a las acusaciones del exdirector de FBI, James Comey. El presidente ha recurrido a su perfil de Twitter para escribir un mensaje en el que acusa a Comey de ser un "filtrador" después de confesar ante el Senado que fue él quién filtró, a través de un amigo, el contenido de sus reuniones con el presidente Trump.

"A pesar de tantas declaraciones falsas y mentiras, me reafirmo... y ¡WOW, Comey es un filtrador!", ha escrito Trump en las que son sus primeras declaraciones públicas después de la comparecencia de Comey en el Senado. Una comparecencia en la que el exdirector del FBI acusó al presidente de "mentir" sobre las razones de su despido fulminante el pasado 9 de mayo.

Despite so many false statements and lies, total and complete vindication...and WOW, Comey is a leaker!