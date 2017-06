La oposición ve más cerca las elecciones autonómicas en Cataluña

La líder de Ciudadanos en Cataluña y jefa de la oposición en el Parlament, Inés Arrimadas, ha criticado que el president Carles Puigdemont haya entrado en la "máquina del tiempo de 2014" con otra consulta "ilegal", que "no se hará", por lo que "hoy estamos más cerca que ayer" de unas autonómicas.

En declaraciones a Catalunya Ràdio, Arrimadas ha asegurado que "Puigdemont lleva mucho tiempo fuera de juego", ha dicho en un símil futbolístico la líder de la oposición en Cataluña, tras afirmar que el presidente de la Generalitat "ha traspasado muchas líneas que no debería haber hecho por el bien de Cataluña".Hoy estamos más cerca que ayer de unas nuevas elecciones autonómicas"

Ha constatado que el president no ha dado detalles sobre el referéndum "ilegal", más allá del anuncio de la fecha y de la pregunta, porque "no tiene ningún plan" y porque "no puede hacerlo", y le ha instado a aclarar si piensa "poner en riesgo" a los funcionarios catalanes y si prevé utilizar los colegios públicos.

Así, y tras asegurar que el referéndum no se celebrará, Arrimadas ha señalado que "hoy estamos más cerca que ayer" de unas nuevas elecciones autonómicas: "Hay que cambiar de gobierno para reconducir la situación" de Cataluña.

Arrimadas ha atribuido la falta de concreción sobre el referéndum al hecho de que el Govern está esperando la reacción del Ejecutivo de Mariano Rajoy que, a su juicio, "tiene que proteger a los funcionarios que están bajo la amenaza de la Generalitat".

Preguntada si debería aplicarse el artículo 155 de la Constitución, la también portavoz nacional de la Ejecutiva de Ciudadanos ha señalado que espera que "no se llegue a ese punto y no se aplique nunca", y ha culpabilizado tanto al Govern como al Gobierno del PP de la situación de Cataluña, que se "han retroalimentado" mutuamente.

Iceta asegura que no se celebrará

El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ha asegurado que el anuncio del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, de la fecha y la pregunta del referéndum para el 1 de octubre "es sólo una etapa más de un camino que no lleva a ninguna parte".

En declaraciones este viernes en la sede del PSC, ha dicho que el anuncio se ha hecho "de forma más pomposa que solemne" en la Generalitat, y ha rechazado que sea una efeméride histórica.

"No se ha aprobado nada ni hay un decreto de convocatoria" ni se saben los detalles del referéndum al que se ha puesto fecha y pregunta, ha recordado, y vaticina que la consulta no se celebrará porque es ilegal. No se ha aprobado nada ni hay decreto de convocatoria"

También ha asegurado que ni JxSí ni la CUP llevaban el referéndum en sus respectivos programas electorales y que "no representan a la mayoría de los catalanes" aunque sumen más diputados en el Parlament.

Además, ha repasado la trayectoria de los anuncios soberanistas de los últimos años y ha recordado que ninguno ha supuesto ningún avance: "El 9N de 2014 ya hicieron una consulta sin validez jurídica, en 2015 nos pidieron el voto de nuestra vida y ahora anuncian un referéndum que no se celebrará".

Iceta ha defendido que el encaje de Catalunya en el resto de España sólo puede solucionarse con diálogo institucional y con una reforma de la Constitución "que haga de España un Estado federal que reconozca su carácter plurinacional".

"No hay salida unilateral al problema de relaciones, y lo ha dicho por unanimidad" tanto el Consell de Garanties Estatutàries (CGE) como la Comisión de Venecia, ha añadido.

Albiol urge a Puigdemont a "poner las urnas" para las elecciones

El líder del PP catalán, Xavier Garcia Albiol, ha pedido este viernes al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, que "ponga las urnas" pero no para un referéndum, sino para convocar unas elecciones autonómicas de forma urgente, y que además ponga fecha para dar la cara en el Congreso, ha dicho.

Albiol ha advertido de que, si el Govern decidiera dar el paso y pasar de la escenificación a los hechos con valor jurídico, "la respuesta estaría a la altura de las circunstancias".

No se celebrará ningún referéndum ilegal"Ha subrayado que, mientras gobierne el PP, "no se celebrará ningún referéndum ilegal" para romper Catalunya de España, y ha tachado a los representantes del Govern de farsantes, profesionales de la comedia e irresponsables.

El popular considera el anuncio del Govern una "escenificación de la política ficción" en la que Catalunya está inmersa, y también la ha calificado de numerito con mucha pompa y purpurina pero sin contenido, textualmente.

Además, ha avisado de que esta situación genera "desconfianza y preocupación" y ha añadido que es el mejor ejemplo de la degradación institucional en Catalunya.

"No han tomado ninguna decisión porque no se atreven, porque saben que la decisión que quieren tomar es ilegal y tiene consecuencias; pero sí quieren dar apariencia de que la han tomado", ha manifestado Albiol al señalar que la decisión no se ha tomado a través del Consell Executiu.

Consulta aquí más noticias de Barcelona.