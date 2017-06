Un hombre con un cuchillo retiene a rehenes en Reino Unido

Un hombre con un cuchillo retiene a unas cinco personas en un centro de trabajo de Newcastle (Reino Unido), según ha asegurado la policía del condado de Northumbria, que señala que no se trata de un ataque terrorista sino de un incidente aislado.

Según publica el diario británico Newcastle Chronicle, la policía recibió un aviso a las 8 de la mañana (hora local) en el que se informaba de un hombre causando disturbios en un centro de trabajo en la calle Clifford.

"Los agentes que se han desplazado se han encontrado con que un hombre armado con un cuchillo entró en las dependencias y se cree que varios miembros del personal han sido tomados como rehenes, mientras que otros se han marchado", ha señalado la policía en un comunicado.

Negociadores especializados se han desplazado al lugar de los hechos, mientras que se han desalojado las viviendas colindantes y se ha cerrado la estación de metro, según ha indicado el cuerpo policial.

En el comunicado, los agentes han asegurado que no hay ningún herido y han señalado que el hombre podría haber liberado a los rehenes.

El Newcastle Chronicle asegura que hay dos camiones de la unidad de artificieros de la policía en la zona.

It is believed that all the hostages have been released and that the man concerned is the only person who remains in the building.