Posibles pactos para gobernar en el Reino Unido tras las elecciones

Con los resultados definitivos en 649 de las 650 circunscripciones del país que componen la Cámara de los Comunes, según las previsiones el partido conservador habría obtenido 318 escaños, lo que matemáticamente le impediría alcanzar los 326 necesarios para la mayoría absoluta.

El líder del partido laborista, Jeremy Corbyn, y algunos de los conservadores, han pedido la dimisión de la primer ministra Theresa May que no habría conseguido alcanzar la mayoría absoluta en los comicios previstos para mayo de 2020, pero que May decidió adelantar para reforzar su posición dentro del partido.

A pesar de las presiones, fuentes gubernamentales han asegurado que Theresa May no tiene intención de dimitir y que está trabajando para formar un Gobierno liderado por los conservadores, el partido con más votos y escaños. El camino no será fácil y May necesitaría establecer un Gobierno pactando con el Partido Liberal-Demócrata, que se colocaría como cuarta fuerza con 12 escaños, o con el Partido Democrático Unionista de Ulster (DUP), que contaría con 10 escaños. Arlene Foster, la líder del DUP, ha señalado que es "demasiado pronto" para decidir lo que debería hacer su partido y ha señalado que "necesitan ver la constitución final del parlamento" para decidir.

Si los conservadores no consiguieran alcanzar un pacto, la primera ministra podría intentar establecer un gobierno en minoría.

Frente a los intentos del Partido Conservador, los laboristas también se han mostrado dispuestos a "dar un paso adelante" para tratar de conformar un gobierno. Jeremy Corbyn ha asegurado que, con el programa electoral que presentó su partido, estarían "listo para servir al país" y para iniciar unas negociaciones del Brexit que prioricen el empleo. El Partido Laborista podría encontrar un aliado en el Partido Nacionalista Escocés (SNP), que se convertiría en tercera fuerza con 35 escaños, para alcanzar la mayoría y conformar un Gobierno para el Reino Unido.