Un británico de 32 años, uno de las ocho víctimas mortales del atentado de Londres

La Policía Metropolitana de Londres ha confirmado que James McMullen, un británico de 32 años desaparecido desde el atentado perpetrado en Londres el sábado, es uno de los ocho muertos en el ataque. Lo han hecho a través de su cuenta de Twitter y cinco días después de que tres terroristas sembraran el pánico en pleno corazón de la capital británica. El Gobierno ha sido duramente criticado estos días por la lentitud en su respuesta y la falta de información en la identificación.

James McMullen has been identified as one of the eight people who were killed during the #London terror attack https://t.co/z7Tc5xmvi2 pic.twitter.com/vRHqlPktb1