Gras (PSOE Murcia) deja el Grupo Municipal Socialista por "coherencia" y por "dignidad"

Gras formalizará su renuncia al acta en los próximos días y la nueva portavoz del Grupo Socialista que recogerá el testigo será la concejala Susana Hernández, según ha hecho saber esta formación política.

En su carta de despedida, Gras recuerda que hace más de dos años asumió con "orgullo y verdadero honor" el mandato de liderar la candidatura socialista al Ayuntamiento de Murcia y ahora que ha llegado el momento de marcharse, ha agradecido al secretario general del PSOE-RM, Rafael González Tovar, y a su partido, el PSOE, "esta oportunidad que sentí como un reconocimiento".

Gras hace extensible ese agradecimiento "a todos y cada uno de los socialistas del municipio de Murcia, desde secretarios generales de las diferentes agrupaciones, representantes en las juntas municipales, hasta el último afiliado, a quienes animo a seguir trabajando por lo que creen".

"Desde luego, sin querer destacar a nadie, debo hacer una mención especial al Grupo Municipal al completo, concejales, pedáneos, vocales y personal técnico porque sé que les mueve el interés general y la mejora de la vida de nuestros vecinos", ha señalado Gras, quien subraya que el objetivo es "tan alto y tan noble que, pese al denodado y, a veces, impagable esfuerzo diario, deben sentirse satisfechos y reconfortados".

Gras también ha agradecido a los medios de comunicación la atención que le han prestado. "Gracias, de verdad, a todos", ratifica el hasta ahora portavoz, quien señala que "la mejor forma de recompensaros es mostraros mi disponibilidad para continuar en la línea de mejorar y aumentar la calidad de vida de nuestros vecinos. Podéis contar conmigo".

Además de gratitud, ha ratificado que su marcha se produce "sin enfado ni rencor" ya que dice no tener motivos. "Me marcho por coherencia que para mí tiene mucho, todo, que ver con el respeto, el que siento y prodigo a los ciudadanos y a mi partido y que he practicado evitando la confrontación, las desavenencias y las divisiones", ha subrayado.

"Como ya he dicho en alguna ocasión, yo he venido a sumar, a conciliar, a dialogar y a acordar", ha señalado Gras, quien dice que también se va "por dignidad", un valor al que nunca ha "renunciado" y a estas alturas de su vida "se ha hecho aún más inquebrantable".

A su juicio, aunque reconoce que "hay mucho por hacer", cree que "hemos realizado un trabajo honrado y noble apostando por la verdadera descentralización administrativa y la participación ciudadana, por mejorar la gestión del Ayuntamiento, por la revisión de los grandes contratos y del Plan General de Ordenación Urbana, por las políticas de empleo, sociales y también culturales, alejadas de los fastos y de los anuncios".

Asimismo, considera que ha estado trabajando durante cinco meses en sacar adelante un proyecto de Presupuestos que, primero, sirviera a todos los ciudadanos de Murcia, "los que nos votan y los que no", y segundo, "nos permitiera a los socialistas gobernar sin estar en el Gobierno municipal".

"Ojalá todo ese esfuerzo que hemos hecho, toda esa ardua negociación, se vea como ejemplo práctico de esa visión que he hecho propia, como santo y seña, de la Murcia Amable que tanto he reivindicado y a la que tanto he instado, y que siempre he imaginado de un color, el PTE, de la Participación, la Transparencia y la Eficiencia", ha remarcado.

Parafraseando a Mahatma Gandhi Gras señala que "nuestra recompensa se encuentra en el esfuerzo y no en el resultado. Un esfuerzo total es una victoria completa". Por todo ello, también dice marcharse "orgulloso, sabiendo que he hecho todo lo que estaba en mi mano para favorecer, mejorar y ayudar a los vecinos de Murcia".

Gras finaliza su carta "agradeciendo otra vez, sobre todo a aquellos que han estado con lealtad y trabajo a mi lado en el Grupo Municipal Socialista". Y por supuesto ha querido mostrar su "satisfacción por esta experiencia tan cercana a los ciudadanos. Para mí, lo mejor de esta etapa que termina".

Gras acaba con otra frase muy ilustrativa del escritor francés Alfred de Vigny: "El honor consiste en hacer hermoso aquello que uno está obligado a realizar".

