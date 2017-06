La Policía Municipal de Bilbao incorpora un nuevo radar de última generación para la mejora de la seguridad vial

La Policía Municipal de Bilbao cuenta con un nuevo radar modelo TruCAM de tecnología láser que se colocará, a partir de estos días, por toda la ciudad, especialmente en 27 puntos que se han considerado de riesgo por la alta velocidad a la que circulan los vehículos. Este radar enfoca la matrícula del vehículo, discriminando el que infringe la velocidad estipulada.

El Ayuntamiento de Bilbao ha precisado que el objetivo de este radar TruCAM es convertirse en "una medida disuasoria ante la velocidad en la ciudad". Por esta razón, se va a colocar "en puntos donde sea visible y que la conducción sea la reglamentaria".

Este radar no depende de un vehículo o cabina de radar, sino que puede ser instalado sobre un trípode o sobre un soporte fijo de forma individual, por lo que tiene mayor movilidad y se puede colocar en puntos físicos de la ciudad donde anteriormente no permitía la colocación del vehículo-radar. El Ayuntamiento de Bilbao ha remarcado que "no se coloca con un afán recaudatorio, sino como medida disuasoria para mejorar la seguridad vial".

El Consistorio ha señalado que la velocidad es "una de las causas más importantes de la producción de accidentes mortales y heridos graves". En la ciudad, la velocidad media autorizada es de 50 km/h, y, "a más velocidad la estadística indica que los atropellos que se producen son de alta mortalidad".

Por ello, ha insistido en que este radar tiene como finalidad "garantizar esta seguridad vial ante las quejas e inquietud ciudadana en tramos y puntos de la ciudad donde la ciudadanía percibe que no se respetan los límites de velocidad".

TRES CABINAS-RADAR

Actualmente la Policía Municipal cuenta con tres cabinas-radar, dos en Avenida Zumalakarregi (Txurdinaga) y uno en la bajada de Santo Domingo y un vehículo-radar. Ahora se añade este nuevo radar TruCAM que estará siempre visible para los conductoras.

En el 2016 se colocaron las cabinas-radar en Txurdinaga y como resultado de su colocación en esos puntos, antes considerados peligrosos, no se han producido accidentes ni ha habido víctimas. En este punto se ha controlado la velocidad de 4.600.000 vehículos, siendo denunciados solo 1.700 vehículos (el 0,04%).

El vehículo-radar en el 2016 ha controlado la velocidad de 380.000 vehículos y solo han sido denunciados el 1,40%, es decir 5.600 vehículos.

Según ha destacado el Consistorio bilbaíno, desde que se usan medidas disuasorias en puntos considerados de riesgo, el índice de mortandad y accidentalidad en la ciudad "ha disminuido considerablemente".

