El exdirector del FBI acusa a Trump en el Senado de "mentir" sobre su despido

El exdirector del FBI James Comey ha acusado al presidente del país, Donald Trump, de "mentir" sobre su despido y "difamar" al FBI. Lo ha hecho ante el Comité de Inteligencia del Senado de Estados Unidos, donde ha declarado este jueves.

James Comey fue despedido de manera fulminante el pasado 9 de mayo por el magnate, que dio argumentos contradictorios en su explicación.

Comey ha dicho nada más empezar que las explicaciones que Trump ofreció sobre su cese lo confundieron y preocuparon, ya que hasta ese momento el presidente no hacía más que "repetir" que estaba contento con su trabajo y que lo quería en el cargo. Ha hecho una defensa cerrada de la agencia y ha mostrado su indignación por que se cuestionara su honestidad.

Además ha comentado que tomó notas, sin perjudicar cualquier tipo de confidencialidad, sobre sus reuniones con el presidente Trump porque no estaba seguro de si este iba a tergiversar su contenido.

"Estaba honestamente preocupado por el hecho de que él pudiera mentir sobre la naturaleza de nuestro encuentro", dijo, y añadió que "sabía que podría llegar un día en que pudiera necesitar un registro de lo que pasó no solo para defenderme, sino para defender al FBI".

Explicó, al contrario, que en sus encuentros con Barack Obama y George W. Bush nunca tuvo necesidad de documentar nada en ningún momento.

Al comienzo de su comparecencia, Comey aseguró estar "sorprendido" y "confuso" sobre la decisión del mandatario de prescindir de él.

Trump acusó al exdirector del Buró de sumir al departamento en un "caos", algo que el propio Comey rechaza, porque "el FBI es honesto, fuerte e independiente", esté él o no.

Órdenes "perturbadoras"

Comey no quiso ir más allá a la hora de determinar si las órdenes que recibía de Donald Trump eran "una obstrucción" a la justicia, pero sí las calificó como "perturbadoreas" y "preocupantes".

El exdirector del FBI, por otra parte, dejó en manos del fiscal especial designado para la investigación de la posible injerencia rusa en las elecciones de 2016, Robert Mueller, determinar si Trump incurrió en alguna falta al pedirle "lealtad" y que "dejara pasar" sus pesquisas sobre el exasesor de seguridad de la Casa Blanca Michael Flynn.

"No me toca a mí determinar si el presidente estaba tratando de obstruir la justicia", dijo el exdirector del FBI, que aseguró estar "seguro" de que Mueller está investigando la actitud del mandatario en ese sentido.



Asimismo, Comey dijo que el presidente no le pidió directamente parar las investigaciones sobre la supuesta injerencia rusa en los comicios presidenciales de 2016, sobre los que indicó que no tiene "ninguna duda" de que el Kremlin estuvo detrás de los ciberataques contra el Partido Demócrata para perjudicar a su candidata presidencial, Hillary Clinton.

El exdirector ha dicho que, por tanto, no tiene "ninguna duda" de que Rusia intentó interferir en las últimas elecciones estadounidenses, pero ha declinado dar una respuesta -escudándose en la investigación clasificada- sobre si Trump intentó "obstruir" cualquier medida judicial para aclarar dicha cuestión.