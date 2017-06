Arrimadas: "El Gobierno tiene instrumentos si la Generalitat amenaza a los funcionarios"

La líder de Ciutadans en Cataluña, Inés Arrimadas, ha recordado hoy que el Gobierno de España dispone de "todos los instrumentos necesarios" para proteger a los ciudadanos y a los funcionarios ante posibles "amenazas" con la eventual celebración de un referéndum de independencia en Cataluña.

Arrimadas ha acudido a un acto en Sabadell (Barcelona), en donde C's celebra una jornada de partido en la que Arrimadas ha visitado el mercado semanal de Campoamor, se ha reunido con los representantes de la asociación AVAN y protagonizará un acto político por la tarde.

Poner una fecha y anunciar una pregunta no tiene nada de peso al tratarse de un proceso que no será posible de llevarse a cabo"Preguntada sobre la estrategia de Mariano Rajoy frente a la propuesta de referéndum que mañana harán público el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y el vicepresidente catalán, Oriol Junqueras, Arrimadas ha asegurado que el Gobierno dispone de los instrumentos necesarios para frenar la consulta.

"El Gobierno tiene todas las herramientas necesarias en el caso de que el Govern de la Generalitat realice amenazas a los funcionarios, como apuntó el diputado Lluís Llach (JxSí)", ha señalado Arrimadas.

En este sentido ha tildado la convocatoria prevista de referéndum como una "película que ya hemos visto", y ha recordado que se lleva hablando de este tema desde 2014, cuando se celebró el proceso participativo del 9N.

"La Generalitat no tiene fecha para acabar la línea L-9 del metro, para recuperar las pagas extra de los funcionarios, pero sí para repetir el 9N, una pérdida de tiempo y que muestra sus prioridades", ha apuntado.

En este sentido, Arrimadas ha señalado que por ahora Puigdemont no ha "explicado nada", y ha comentado que poner una fecha y anunciar una pregunta no tiene nada de peso al tratarse de un proceso que no será posible de llevarse a cabo.

"Esto ya se hizo en 2014, y gastar 13 millones de euros en un año de crisis económica para realizar una fiesta del independentismo es un error, una equivocación", ha apuntado la líder de Ciutadans.

