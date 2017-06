Chancillería y Simancas abren mañana sus puertas, hasta las "más secretas", para mostrar sus fondos y toda su actividad

El Archivo de la Real Chancillería y el Archivo General de Simancas abrirán de par en par este viernes sus puertas para mostrar sus 'entrañas' con motivo de la celebración del Día Internacional de los Archivos, efeméride conmemorada por la Unesco desde 1948 que ambos centros pretenden aprovechar para dar cuenta a los ciudadanos no sólo de los tesoros que conservan sino también de su intensa labor de conservación y divulgación.

Ambos espacios, dependientes del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, e integrados en la Red de Archivos y Centros Estatales, se visten de largo este viernes en una jornada dedicada a promover el valor de los archivos al servicio de los derechos ciudadanos, la preservación de la memoria y la protección del patrimonio documental y que en esta edición lleva por lema 'Archivos, Ciudadanía e Interculturalismo'.

El programa de la jornada ha sido dado a conocer esta mañana por el subdelegado del Gobierno en Valladolid, Luis Antonio Gómez Iglesias, y por las directoras de la Real Chancillería, Cristina Emperador, y del Archivo general de Simancas, Julia T. Rodríguez.

Así, los dos centros, de referencia internacional para estudiosos e investigadores de la España moderna, abrirán mañana sus puertas para mostrar a los visitantes estancias y servicios que habitualmente no están abiertos al público, como los procesos de conservación y rehabilitación de documentos o los depósitos documentales, lo que, en palabras de Julia Rodríguez, permitirá comprobar a los ciudadanos que, pese a estar destinados a guardar documentos históricos, se trata de "seres vivos" que mantienen una actualización permanente en tecnología archivística.

En el caso del céntrico Archivo de la Real Chancillería de Valladolid, sus puertas permanecerán abiertas entre las 09.00 y las 21.00 horas, con un programa en el que jugará un papel estelar la exposición por vez primera de un documento inédito de Alonso Berruguete.

Se trata de una carta autógrafa sobre el retraso que sufre en el cobro del retablo de la iglesia del Monasterio de San Benito el Real de Valladolid, en la que figuran bocetos preliminares del retablo de la Circuncisión de dicha iglesia (1533 aprox.). El documento se expondrá sólo durante esta jornada. A partir del mes de julio formará parte de una exposición en el Museo Nacional de Escultura sobre la figura del artista.

Pero además, a las 19.00 horas, el Salón de Actos de la Real Chancillería será escenario de la conferencia 'Alonso Berruguete y el dibujo', a cargo de

Manuel Arias Martínez, subdirector del Museo Nacional de Escultura, con entrada libre hasta completar el aforo, junto con la referida jornada de puertas abiertas con la filosofía de 'Pase sin llamar', con un horario de 09.00 a 15.00 horas sin cita previa y a partir de entonces y hasta las 21.00 para visitas guiadas.

A la cita se suma también, por octavo año consecutivo, el Archivo General de Simancas, que permanecerá abierto de forma ininterrumpida desde las 10 hasta las 23.00 horas, con la finalidad de que todos los ciudadanos puedan conocer de cerca, además de su rico patrimonio documental y arquitectónico, la actividad que en él se desarrolla a diario para su conservación y difusión.

Quienes se acerquen a Simancas podrán atravesar "sus puertas más secretas", como así anuncia su máxima responsable, Julia Rodríguez, y visitar las salas de proceso técnico, el laboratorio de restauración y los depósitos documentales, además de otras zonas históricas emblemáticas del archivo, como la sala de Juan de Herrera, el cubo de Aragón o el paseo de ronda, desde el que se puede contemplar el edificio en todo su esplendor, espacios muchos de ellos no incluidos en el circuito habitual de visitas.

"UN ARCHIVO DEL MUNDO Y PARA EL MUNDO"

Julia Rodríguez, en declaraciones recogidas por Europa Press, subraya que "los ciudadanos son los verdaderos protagonistas de los museos, porque éstos son y viven para ellos", al tiempo que anticipa lo que los visitantes se van a encontrar: "Vamos a presentar Simancas como un Archivo del mundo y para el mundo, porque es un crisol de razas, culturas, lenguas, religiones y espacios geográficos que conviven y bullen en el acervo documental de los cuatro siglos que custodia".

Este año la celebración en viernes, anticipo de un fin de semana libre del trabajo ordinario, brinda la posibilidad de prolongar las visitas hasta bien entrada la noche, "lo que permitirá sentir la magia que desprende este singular edificio iluminado, dejándonos envolver en el misterio que suscita", se felicita su directora.

Una de las novedades será la proyección en bucle, continuada, de 70 imágenes de documentos gráficos, cartográficos y figurativos, acompañados de pies explicativos, que trasmitirá esa la idea del Archivo como un crisol, dando la real dimensión de la riqueza de los fondos que se guardan en esta fortaleza.

Todos los continentes estarán incluidos en este documental, con la diversidad de sus gentes y culturas: América del Norte: California, Florida, Virginia, Alabama, Luisiana etc, con inclusión de "todas las naciones indígenas" ( sioux, apaches etc..) Iberoamérica y sus pueblos indígenas (Coyoacán, Guaraníes etc) África del Norte (Orán, Argelia, Marruecos, Túnez etc) Asia (Persia (Irán), Japón, India, China, Filipinas etc, Oceanía (Papúa) Europa Oriental (Rusia, Georgia, Armenia, Grecia etc, Europa Nórdica, Central y Europa Occidental en su máxima expresión.

Quienes se acerquen a Simancas podrán disfrutar igualmente de la muestra titulada 'Éste que veis aquí.. Cervantes en Simancas y en los Archivos Estatales', abierta aún hasta octubre de 2017 y que ha sido acogida con una gran expectación.

De hecho, la directora subraya que "es la primera vez que una exposición suscita tal curiosidad y reflexión", hasta el punto, como así desvela, de que muchos de los que han tenido la oportunidad de contemplarla interactúan a posteriori con el Archivo mediante correos en los que formulan preguntas, "algo que hasta ahora no había ocurrido nunca".

A esta exposición seguirá próximamente la que conmemorará el reinado de Carlos V y que estará centrada en su político interior y exterior, contando para ello con "la documentación más expresiva y vistosa que se encuentra custodiada en Simancas".

