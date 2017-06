La XIX Gala del Deporte UCAM reúne a más de 500 deportistas en el Templo del Monasterio de Los Jerónimos

La UCAM ha celebrado este miércoles su XIX Gala del Deporte, con la presencia de más de 500 deportistas, entre ellos varios de élite de sus más reconocidos, y el final del proyecto europeo ESTPORT, por el que cuatro universidades europeas han conocido el modelo de la UCAM de carrera dual y tutorización a deportistas para que puedan estudiar sin descuidar sus entrenamientos y competiciones.

En una jornada así, en el que la Unión Europea ha avalado y aplaudido el trabajo de la Universidad Católica por el deporte, no podían faltar las dos instituciones deportivas más importantes del país: el Comité Olímpico Español y el Consejo Superior de Deportes, según informaron fuentes de la institución docente en un comunicado.

El presidente del COE, Alejandro Blanco, conoce bien la labor que realiza la UCAM por los deportistas y por ello ha dejado claro que "es un momento muy importante en nuestra historia" ya que "esta labor la estamos explicando a otras universidades europeas para que lo puedan aplicar en sus países". Así, ha remarcado que esta Universidad es un ejemplo en España, en Europa y en el mundo".

Además, ha recordado que el presidente de la UCAM ha pasado a formar parte del COE, ya que "en cada Asamblea General hacemos pocas incorporaciones pero este año hemos contado con José Luis Mendoza para representar a los clubes y Vicente del Bosque para los entrenadores".

Por su parte, el presidente del CSD, José Ramón Lete, ha comentado que "es sorprendente la apuesta de la UCAM por el deporte". Y es que en este proyecto de la carrera dual para que los deportistas puedan estudiar "estamos también implicados y me comprometo a tender la mano a la Universidad Católica de Murcia".

"Estamos concienciados en el Consejo Superior de Deportes de que nuestra misión no es sólo que los deportistas puedan competir, también debemos acompañarles en una formación académica para que tengan una alternativa cuando acabe su ciclo deportivo", según Lete, quien ha subrayado que "este es uno de los pivotes sobre los que queremos cimentar nuestro trabajo y me alegro de que la UCAM ya trabaje en este sentido con Europa".

El presidente de la UCAM, José Luis Mendoza, ha agradecido la presencia de los máximos mandatarios del deporte español, y ha remarcado que "para nosotros es importante que el Comité Olímpico Español y el Consejo Superior de Deportes nos apoyen y se impliquen para que los jóvenes deportistas puedan formarse y tengan un medio vida cuando se retiren de la alta competición".

UNA GALA CON COLOR OLÍMPICO

Durante la XIX Gala del Deporte UCAM, que ha contado con más de 800 asistentes, los tres presidentes han ido entregando los premios a los deportistas más destacados de la Universidad. Por un lado se ha realizado un homenaje a los olímpicos y paralímpicos que lograron medalla o diploma en Río 16: Mireia Belmonte, Teresa Perales, Alfonso Cabello, Maialen Chourraut, Cristian Toro, Marcus Cooper, Eva Calvo, Artemi Gavezou, José Manuel Ruiz, Joel González, David Casinos, Javier Hernanz y Facundo Campazzo.

Junto a ellos, no han faltado dos entrenadores que también estuvieron en Río 16 y que son parte de los éxitos de nuestros deportistas: José Antonio Carrillo (entrenador de marcha que ha llevado a varios murcianos a los Juegos Olímpicos) y Fred Vergnoux (entrenador de Mireia Belmonte).

Pero más allá del brillo de Río, también se ha premiado a los deportistas que han destacado en diferentes competiciones internacionales durante los últimos meses: Miguel Ángel López, Juanfran Guevara, Pepe Carbonell, Pablo Abián, Andreu Blanes, Melani Costa, Duane da Rocha, Gisela Pulido, Paco Cubelos, Borja Vivas y Úrsula Ruiz.

Otro momento importante ha sido el homenaje a dos deportistas que ya no están en activo pero que siguen vinculados a la UCAM y que nos hicieron vibrar con sus éxitos, como Antonio Peñalver y Jennifer Pareja.

Saliendo de los grandes focos de las competiciones internacionales, en los Campeonatos de España Universitarios 2017, con 121 medallas, la Universidad Católica ha vuelto a ser la primera en el medallero nacional, muy por encima del resto de universidades españolas, tal y como ha señalado la institución docente.

Es el sexto año consecutivo que la UCAM queda primera y el cuarto que supera las cien medallas, un éxito "sin precedentes" en la historia del deporte español, según las mismas fuentes, que precisan que todos los equipos y deportistas que han logrado estos éxitos también han tenido su hueco en la gala.

Durante la XIX Gala del Deporte de la UCAM ha intervenido Pedro Manonelles, director de la Cátedra de Medicina del Deporte de la UCAM, que ha leído un manifiesto contra el uso de prácticas prohibidas en el deporte.

La Universidad Católica de Murcia trabaja en varias investigaciones para luchar contra el dopaje y realiza una importante labor de divulgación entre los deportistas para promover el juego limpio.

ESTPORT

Coincidiendo con la XIX Gala del Deporte UCAM, el Monasterio de Los Jerónimos ha acogido el evento final del proyecto ESTPORT (Development an innovative European Sport Tutorship model for the dual career of athletes-Desarrollo de un modelo innovador europeo para la tutorización deportiva y la carrera dual de los deportistas) que ha sido liderado por la Universidad Católica de Murcia y realizado junto a cuatro universidades europeas: Italia (Università degli Studi di Roma 'Foro Itálico'), Grecia (University of Thessaly), Reino Unido (Leeds Trinity University) y Malta (University of Malta).

Su objetivo en los dos últimos cursos académicos ha sido establecer un modelo europeo que permita a las universidades ayudar a los deportistas de élite para que puedan compaginar sus estudios con entrenamientos, viajes y competiciones. El resultado de estos dos años de trabajo ha quedado reflejado en un manual oficial que establece las pautas más importantes para desarrollar un sistema basado en el trabajo de los tutores de deportistas y en la carrera dual.

En la mesa redonda en la que han participado deportistas de los cinco países implicados se han extraído conclusiones muy interesantes.

Mireia Belmonte, campeona olímpica en Río 16, ha resaltado que "el deporte y los estudios comparten muchos aspectos pero el principal es la relación entre el esfuerzo y el éxito". Asimismo, ha señalado que "es imposible tener éxito en los estudios o en el deporte si no te esfuerzas. Tengo mucho respeto por todas las personas que han terminado una carrera universitaria".

"Yo todavía lo veo lejos pero cuando consiga terminar la carrera será como ganar una medalla", ha señalado Belmonte, quien respecto al modelo de la UCAM que le permite compaginar estudios y deporte, ha destacado "la labor de mi tutora, María Miralles", quien "tiene mucha paciencia conmigo y sabe motivarme en los momentos clave".

En esta mesa redonda han tomado parte también Artemi Gavezou (España), Cameron Corbishley (Reino Unido), Ludovica Serafini (Italia), Amy Micallef (Malta) y Anastasia Galiatsatou (Grecia).

El proyecto ESTPORT, cofinanciado por la Unión Europea, ha sido posible gracias al trabajo conjunto de la Facultad de Deporte y la

Oficina de Proyectos Internacionales (OPRI) de la UCAM.

