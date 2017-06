El PPCV plantea a 'Génova' una gestora para el PP provincial de Valencia ante la fractura interna

El PP de la Comunitat Valenciana (PPCV) ha planteado a la dirección nacional la opción de impulsar una gestora que dirija el PP de la provincia de Valencia y está a la espera de respuesta, ante la situación generada tras no haberse alcanzado un acuerdo entre los candidatos a dirigirlo, Vicente Betoret, exdelfín de Alfonso Rus, y Mari Carmen Contelles, portavoz en la Diputación y afín a la dirección regional.

Según fuentes del PPCV, la situación actual ha llegado a un punto en el que se está "más cerca de la gestora" que de la convocatoria del congreso, aunque cualquier decisión que se tome se hará en coordinación con la dirección nacional. Señalan que el objetivo es acabar cuanto antes con el "espectáculo" que se está dando, con filtración de grabaciones y juego sucio entre los candidatos. Esta sería la segunda gestora del PP en Valencia, tras la nombrada en la ciudad de Valencia a raíz del estallido del caso Taula, que acabó con 9 de los 10 concejales imputados por blanqueo.

La dirección regional confía en que se produzca en un breve periodo de tiempo, ante la situación generada tras no haberse alcanzado un acuerdo entre los candidatos ni siquiera para conformar el comité organizador del congreso provincial, cuya convocatoria permanece bloqueada desde mediados de abril.

Señalan que el objetivo es acabar cuanto antes con el "espectáculo" que se está dando y si finalmente se nombra una gestora -decisión que debe tomarse en el Comité Ejecutivo Regional, en coordinación con Madrid- esta trabajará para recuperar la normalidad antes de convocar el congreso provincial.

La opción de la gestora ha ganado peso en las últimas horas en el PPCV ante el clima existente en el PP provincial tras la filtración de grabaciones en las que el secretario general, Vicente Ferrer, criticaba abiertamente a la presidenta del PPCV, Isabel Bonig, y por las que posteriormente ha pedido perdón aunque ha negado que insultara a la dirigente.

La secretaria general del PPCV, Eva Ortiz, pidió el lunes rebajar la tensión, y el actual presidente provincial y candidato a la reelección, Vicente Betoret, ha hecho lo propio este miércoles. Por el momento no hay fecha para la reunión que debe producirse entre 'Génova' y los candidatos.

También el lunes, el coordinador general del PP y vicesecretario de Organización del PP, Fernando Martínez-Maillo, indicó que el congreso del PP de Valencia se celebrará cuando esté garantizado un "clima mínimo de acuerdo y de consenso" y ante la posibilidad de que se impulse una gestora señalaba que no hay "nada descartado", aunque "a fecha de hoy" -dijo entonces- no está en la agenda del partido.

Betoret pide calma: "Bonig es mi presidenta"

El presidente del PP de la provincia de Valencia y candidato a la reelección, Vicente Betoret, ha hecho un llamamiento a la "serenidad, calma y tranquilidad" para poder recuperar "un punto de normalidad" en el seno interno del partido para poder celebrar el Congreso provincial del PP. "Tenemos que luchar hacia fuera y por los problemas que tienen los valencianos y las luchas internas abandonarlas", ha subrayado para insistir: "Nuestros adversarios están fuera del PP y no dentro". Además, ha abogado por recuperar la normalidad, lo que implica "dejar de grabar conversaciones y ser moderados en los grupos de Whatsapp".

Sobre la presidenta del PPCV, Isabel Bonig, afín a Contelles, ha subrayado que es su "presidenta" y ha insistido: "Hasta ahora me he dejado la piel para que fuera presidenta del partido y lo seguiré haciendo para que lo sea de todos los valencianos porque nuestro objetivo, más allá de las discrepancias que pueda haber, tiene que ser que el PP recupere las instituciones y situar a Bonig como presidenta de la Generalitat Valenciana y creo que no nos tenemos que desviar de este objetivo, que es compartido y con el que todos nos hemos implicado y debemos seguir implicándonos", ha zanjado.

