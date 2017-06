Es tendencia y es mundial: ¿Por qué comentamos en Twitter lo que vemos en la tele?

El pasado mes de mayo se registraron más de 7,3 millones de tuits sobre programas de televisión (del total de cadenas monitorizadas por la consultora Kantar Media, responsable de los audímetros en nuestro país). Es una tendencia que crece y que promete quedarse: vemos la tele con el móvil en la mano.

La vieja máxima dice que si no sale por televisión, no existe. Ahora, la televisión quiere salir en Twitter. Prueba de la importancia de esta costumbre multipantalla es que se haya a comenzado a medir el impacto y el número de tuits que se hacen sobre contenidos televisivos y aunque a los datos de audiencia aún no les tose nadie, les ha salido un humilde competidor.

"Las audiencias nos dan datos cuantitativos; de las redes extraemos datos cualitativos: nos dicen lo que opinan parte de los espectadores", explica Sonia Got, responsable de redes sociales de Mediaset España. "Y aunque los datos de audiencia son los que motivan principalmente cualquier cambio, las opiniones recogidas de redes sociales se tienen en cuenta", revela la profesional, porque Twitter permite "conocer la opinión de los espectadores sobre lo que estamos emitiendo en tiempo real", lo que tiene "un gran valor".

De los comentarios sobre formatos televisivos en la red social de microblogging vertidos en mayo, el 45% de los tweets correspondieron a La 1 y fue esta cadena la que encabezó el ranking de cadenas por número de tuits, seguida de Telecinco y La Sexta. Hoy en día ninguna cadena deja de sobreimpresionar en pantalla los hashtag que quieren que se usen para comentar su programa.

Quizá sea algo circunstancial, pues los programas de televisión que contaron con más presencia en la red social de Twitter fueron Eurovisión 2017 (el 40% del total de los tuits del mes, pero sólo se emite una vez al año), seguido de Superviventes y El Chiringuito de Jugones.

Es la gran plaza de pueblo en tiempo real "Más que una moda es un hábito de una parte del público que ha entendido que en las redes sociales puede compartir su opinión sobre lo que está viendo", explica Francisco Sierra Hernando, director de contenidos de Atresmedia Digital. "Twitter es para todos la mejor red para vivir acontecimientos en directo y la televisión especialmente en horario de noche, es la actividad más común en los hogares de todo el mundo", hace ver Sierra.

Y es que éste es un fenómeno mundial y en la mayoría de países se repite el patrón: "es por eso que todas las noches los primeros trending topic son siempre con productos o nombres relacionados con la televisión, pone de manifiesto el director de contenidos de Atresmedia. "Sólo las grandes noticias urgentes y/o de alcance y el fútbol, cuando hay partidos de Liga o Champions, se introducen en esta lista de lo más comentado".

¿Cuál es el por qué de este comportamiento? Para muchos espectadores no es sólo importante opinar, "sino que también muchos están interesados en saber qué dicen los demás", dice Sierra. "Esto a veces genera un efecto de asentimiento o disparidad. Es la gran plaza de pueblo en tiempo real", según el símil de Sierra.

Sin embargo, la tele sigue siendo muy distinta de internet, aunque flirteen. "No es trasladable el universo de la televisión al universo de redes que está más segmentados en todos los sentidos". Twitter tampoco reacciona igual dependiendo del formato que se esté emitiendo. "En general están más primados los programas en directo, con fenómeno fan, los realitis o el entretenimiento de talento", revela Sierra.

Los comentarios que los usuarios vierten en Twitter permiten a los profesionales del sector detectar tendencias, escuchar críticas y saber qué cosas han gustado más. "Pero siempre con el filtro de que es la tendencia y la opinión de los usuarios que navegan en redes, que cuantitativamente tiene audiencias muy pequeñas respecto a las de la televisión", advierte Sierra.

¿Por qué tuiteas mientras ves la tele?

20minutos.es ha preguntado a algunos usuarios de Twitter que habitualmente ven la televisión y comentan y leen en Twitter a la vez el porqué de esta costumbre. La mayoría destaca que la red social permite compartir impresionessobre lo que se está viendo con personas que tienen el mismo interés en un programa en concreto. "Es por interacción social. Cuando ves algo, sientes la necesidad de compartir puntos de vista... y las redes sociales sirven para eso", sentencia Noticias y gatos (@TemaCambiante)

"Para mí ver realities es una afición clandestina, mi entorno lo aborrece, tengo la necesidad de comentar con alguien las filias y fobias", explica la usuaria Olanda (@raist1234). También es una buena terapia y forma de "desahogo" ante "desatinos e injusticias", como explica Felicia (@Filiofobica) y comparte Susana Morales (@SusanaM66195515), que añade que le sirve "para desahorgarme cuando estoy viendo algo injusto. Mientras lo veo en tv voy al Twitter para ver q se está cociendo y ver quien piensa".

Este "patio del insti, el bar del barrio, el corrillo de cotorras de la plaza del pueblo, la peluquería", como lo define Descarriá (@kiraluna1) sirve también para aprender cosas nuevas y fijarte en cosas que no habías visto, por ejemplo, "el Ministerio del tiempo, mientras tuiteas y la ves, te enteras de los guiños de la serie o cosas que se te pasan", explica Óscar (@kikaxato).

Y aunque parezca que el flujo es primero la tele y después Twitter, no siempre es así. "En mi caso me engancho a series y programas gracias a Twitter. Me mola ver cómo la gente interactúa y despierta mi curiosidad", dice Chussa Bonell (@ChussaB), que añade que "si veo q algo es tendencia y me divierte lo q leo entonces lo veo".

😂Twitter es el nuevo patio del insti, el bar del barrio, el corrillo de cotorras de la plaza del pueblo, la peluquería... — Descarriá (@kiraluna1) June 7, 2017

ejemplo, el Ministerio del tiempo, mientras tuiteas y la ves,te enteras de los guiños de la serie o cosas que se te pasan — óscar (@kikaxato) June 7, 2017

Por desahogo.En el caso d @AlejandroAbadMu que fue mi razón de 1er tweet no podía soportar tales desatinos e injusticias sin expresarlo — Felicia (@Filiofobica) June 7, 2017

Te olvidas del terapeuta. Sesiones gratis donde descargar la mala hostia. Afán de notoriedad. Los anónimos necesitamos tener nuestro minuto de gloria. Ver nuestro tuit en pantalla nos hace sentir importantes. — Herr Landa (@nenufar72) June 7, 2017 — Charo Alvarez ♧ (@charoalvarez) June 7, 2017

Tenía q comprobar q había gente buena,viendo actitudes deplorables hacia alguien íntegro.Aún clamo justicia y le demuestro mi respeto así. — Felicia (@Filiofobica) June 7, 2017

Para desahorgarme cuando estoy viendo algo injusto . Mientras lo veo en tv voy al Twitter para ver q se está cociendo y ver quien piensa = — Susana Morales (@SusanaM66195515) June 7, 2017

Pq m representa más la opinión d algunos twitteros q la d algunos tertulianos. El humor y mala leche d twitter no se encuentra en los platós — La Barner (@labarner) June 7, 2017

Xq la mayoría de las veces cuentan las cosas como le interesa al programa no como son en realidad — susana (@loftysus) June 7, 2017

Me lo paso genial , con los tuiteros , cotilleando , de algunos programas , y cambiando expresiones — Maite13 (@maitefrsn) June 7, 2017

Yo porque soy un hater, y me gusta arrastrar!! — Pep ☯️👀 (@boombo7) June 7, 2017

Para mí ver realitys es una afición clandestina, mi entorno lo aborrece , tengo la necesidad de comentar con alguien las filias y fobias — Yolanda (@raist1234) June 7, 2017

Los twitteros le dan valor cuando no sabes ni porqué no has cambiado ya,mal de muchos... Cuando algo me engancha no me acuerdo ni del móvil — MosquitaMuerta (@aMosquitaMuerta) June 7, 2017

Yo aun conozco a poca gente, leo comentarios pero no me atrevo a entrar en conversaciones 🙊 — Beloubn (@Beloubn1) June 7, 2017

En mi caso me engancho a series y programas gracias a Twitter me mola ver cómo la gente interactúa y despierta mi curiosidad — Chussa Bonell (@ChussaB) June 7, 2017

buscas compartir opiniones y comparar impresiones. — Laura Martínez (@xAfrikax) June 7, 2017

Para opinar, alabar o criticar lo que ves y saber si sólo lo piensas tú o hay más gente que está de acuerdo. El grupo... — Cristina González (@CGlez150) June 7, 2017

Yo tuiteo en la publicidad, es una manera d Seguir el hilo d lo q estas viendo durante tantos minutos publicitarios, 😊 — Montse Bataller (@f89a07541356475) June 7, 2017

Sobretodo para expresar lo q de verdad está ocurriendo en un 24h y q el q sólo ve las galas no se cuestiona si hay intereses creados d parte — Sarita💣🎸🎵Ostiee (@saralidiaester) June 7, 2017

Por aburrimiento, con algo entretenido de verdad, le dan por el codo a tuiter 😜 — Zahira (@zahiraramos) June 7, 2017

En el caso de las mujeres...porque podemos hacer dos cosas a la vez sin perder comba (y porque nos gusta cotillear sobre lo que vemos) — Arantza (@sasia31) June 7, 2017

La interacción inmediata con otras personas que están en ese momento haciendo lo mismo que tú. Te sientes participe — Amaia (@amaia8785) June 7, 2017

Porque quiero saber si soy un bicho raro o hay más personas que opinan lo mismo que yo 😅 — salu (@salua_ber) June 7, 2017