Las claves de la venta del Banco Popular: sus 300.000 accionistas pierden toda la inversión

La resolución del Popular decretada por el Banco Central Europeo y su venta al Santander por un euro, abre una ventana de dudas sobre cuál será el futuro de la entidad presidida por Emilio Saracho, si se integrará con su marca propia en el Santander o desaparecerá como tal y, sobre todo, el impacto que tendrá sobre los accionistas y depositantes de la entidad.

Soy accionista, ¿qué pasa con mis títulos?

Malas noticias. Las acciones del Popular han dejado de tener valor tras la resolución comunitaria. El Mecanismo Único de Resolución (MUR) —creado en 2014 para atajar nuevos rescates bancarios— diseñó una salida para bancos insolventes en la que accionistas y bonistas serían quienes respondieran primero ante una resolución y así evitar que una liquidación bancaria la pagasen los clientes o el contribuyente. Es lo que ha pasado en el Popular. El rescate interno (bail in) de la entidad va a proteger los depósitos de los clientes, pero los accionistas (más de 300.000) han perdido el 100% de su inversión, que se dedicará a tapar el agujero del Popular.

Pero decían en los últimos meses que el banco era solvente...

Así es. El Popular amplió capital por 2.500 millones hace apenas un año y acudieron tantos accionistas ya existentes (para no ver diluida su inversión) como nuevos inversores atraídos por la posibilidad de que la entidad remontase el vuelo con esa inyección, que la dirección consideraba suficiente para cubrir las pérdidas que le iba a suponer las necesarias provisiones para sus 38.000 millones en activos tóxicos del ladrillo.

El presidente del Popular, Emilio Saracho, ha defendido hasta el último momento que la entidad era "solvente", a pesar de que presentó 3.485 millones de pérdidas en 2016 y en el primer trimestre de 2017 añadió otros 137 millones.

No es lo que ha considerado el Banco Central Europeo. El regulador ha estimado que era "inviable" ("failing or likely to fail", según la clasificación que usa el supervisor) y que "el deterioro de su liquidez en los últimos días le llevaría en un futuro cercano a no poder pagar sus deudas". [Leer el comunicado del BCE]. Su diagnóstico se comunicó al MUR que, finalmente, ha llevado a cabo esta resolución y posterior venta al Santander.



¿Llegará el asunto a los tribunales?

Puede ser uno de los asuntos en litigio en los próximos meses. Los accionistas podrían acudir a los tribunales si se consideran engañados al haberles pedido 1,25 euros por acción en la ampliación de hace un año, mientras que ayer cerraban a 0,32€, en su última sesión antes de que la CNMV suspendiese hoy su cotización.

El Popular se despidió del parqué con una capitalización bursátil de 1.335 millones de euros, es decir, la mitad de lo que ingresó con su última ampliación. Fuentes del mercado aseguran que el dinero necesario para cubrir el agujero del Popular era de 3.000 millones, así que si ahora el Santander lanza una ampliación de 7.000 millones —según la entidad, para "cubrir capital y provisiones para reforzar su balance"—, será porque prevé que tendrá que enfrentarse a un proceso judicial de reclamación.

¿Y esto no se vio venir desde la Administración?

Esa es otra cuestión. El accionista descontento puede alegar que la entidad superó el año pasado los test de estrés a los que le sometió la Autoridad Bancaria Europea, incluso antes de haber realizado la ampliación de capital. Y también que el Banco de España y la CNMV hayan permanecido parados ante el derrumbe reciente de las acciones de la entidad.

Soy cliente del Popular, ¿esto me afecta?

No. La compra del Santander asegura, precisamente, que los depósitos no corren peligro. El Popular no desaparece, sus clientes y sus depósitos se integrarán en la nueva entidad. "Es una buena salida para la entidad, dada la situación a la que había llegado en las últimas semanas, ya que implica la máxima protección a los depositantes y la continuidad de la actividad", ha señalado el ministro de Economía Luis de Guindos.

¿Y el contribuyente? ¿Habrá que poner dinero público?

Tampoco. Este ha sido uno de los triunfos precisamente del Gobierno, que ahora se felicita en una nota remitida a los medios de que el rescate del Popular se ha llevado a cabo "sin la utilización de recursos públicos" y sin que vaya a suponer un "contagio entre riesgo soberano y bancario, como ocurrió en épocas pasadas". El portavoz económico del PSOE, Pedro Saura, pide sin embargo la comparecencia urgente del ministro para explicar "los pormenores de esta operación y por qué se ha llegado a este punto de hacer inviable el Banco Popular".

¿No había otra solución?



La entidad estaba en una difícil tesitura. Hace unos meses se enfrentaba a tres salidas: una nueva ampliación de capital, su venta a otra entidad... o la resolución. La primera quedó descartada tras despeñarse su acción un 50% en los cinco últimos días, como muestra del miedo y del desinterés que mostraban ya los inversores ante la entidad.

Así que la solución final ha sido una mezcla de las otros dos. El BCE ha diagnosticado la inviabilidad del Popular por el "deterioro significativo en su posición de liquidez", se ha llevado a cabo la primera resolución bancaria desde la creación del MUR y se ha adjudicado al Santander por un euro en un proceso de subasta.

¿Esto beneficia al Santander?

En principio, mucho. Se hace con una amplia red de oficinas y con un banco que tenía un 17% de cuota de mercado en el sector de las pymes, uno de los motores de la reciente recuperación económica en España. Con la compra, el Santander se convierte además en el primer banco de España en volumen de activos —471.000 millones— superando a Caixabank y también en el primer banco privado de España y Portugal.

"La adquisicion encaja en nuestros objetivos estratégicos: nos complementa geográficamente y nos ofrece un incremento significativo en el negocio de pymes, que ha sido siempre el fuerte del Popular", ha explicado en rueda de prensa su presidenta, Ana Patricia Botín. Es su primera operación corporativa tras relevar en el liderazgo de la entidad a su padre, fallecido en 2014.

¿Y es bueno para España?

Todos los organismos internacionales, desde el FMI hasta la propia Comisión Europea, han urgido recientemente a España a avanzar en las fusiones bancarias para dotar de mayor solvencia al sistema financiero, así que la compra del Santander va en esa línea. "Esta operación da certidumbre al sistema financiero y es una muestra de nuestro compromiso con España", ha asegurado Botín. "Es buena para España, para Europa y va a contribuir al crecimiento económico de nuestro país".

¿Se despedirá a trabajadores?

En cualquier operación de fusión, la búsqueda de sinergias lleva aparejada una reducción recursos redundantes. El Popular ya anunció el año pasado un ajuste de 2.600 empleados (el 20% de la plantilla) y ahora, tras la venta, se puede producir un nuevo un recorte. Botín calma de momento a los trabajadores del Popular: "Nada cambia, los clientes tendrán las mismas sucursales y el mismo nivel de servicio", asegura la presidenta del Santander. El sindicato UGT exige en todo caso al Gobierno que tome "las medidas necesarias para evitar que se destruya empleo".