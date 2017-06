El abogado de CDC y de su extesorero: "La bandera del caso Palau es la pirata, no la catalana"

Xavier Melero, abogado de CDC y de su extesorero en el juicio por el saqueo del Palau de la Música, ha defendido este miércoles que "si alguna bandera hay que invocar" en este caso es "la de la piratería", no la catalana, dado que las relaciones de Fèlix Millet eran "de clase", totalmente "transversales".

En sus informes ante la sala de la Audiencia que juzga el saqueo del Palau de la Música, la defensa del extesorero de CDC Daniel Osàcar ha contestado así las tesis del fiscal Emilio Sánchez Ulled, que en su exposición final denunció que el saqueo fue propiciado por un círculo social en el que "la bandera justifica casi cualquier atropello con la cartera".

Me pregunto si hay algo específicamente catalán en el caso Palau""La bandera es la catalana y me pregunto si hay algo específicamente catalán en el caso Palau, si Millet era catalanista, o soberanista o independentista y si esa adhesión tuvo algo que ver" con el expolio de la institución cultural, de la misma forma en que "no hay nada específicamente madrileño en el caso Gurtel o balear en el Palma-Arena o valenciano en los casos juzgados en aquella comunidad".

Tras recordar que el expresidente del Palau fue fotografiado "con Aznar, con otros miembros del poder, con el establishment en toda su dimensión", el abogado ha sostenido que "la dimensión del caso Millet era transversal", dado que en su opinión sus relaciones afectaban a todas las formaciones del arco político catalán.

Para Xavier Melero, "este no es un caso catalán, sino un caso de clase, o mejor dicho de subclase, de una determinada clase social que se encuentra en todas partes", integrada por unas "200 y 300 familias" y totalmente "trasnacional".

El abogado ha iniciado sus informes insistiendo en que el extesorero de la formación "no tiene nada que ver con la despatrimonialización del Palau de la Música" y ha aclarado que CDC es una formación que "sigue constituida y es titular de todos los activos de que disponía" cuando el juez la envió a juicio como responsable civil a título lucrativo del expolio.

Con esas palabras, Xavier Melero respondía también al fiscal, que en sus conclusiones definitivas precisó que el decomiso de los 6,6 millones de euros de supuestas comisiones cobradas por CDC de la constructora Ferrovial se aplicara a esta formación política o, en su caso, a "aquella que la hubiera sucedido", en alusión al PDeCAT.

Por orden judicial, CDC tiene embargadas quince de sus sedes para garantizar así una eventual condena como responsable civil por lucrarse supuestamente a través del Palau de la Música, mediante comisiones que le hacía llegar la constructora Ferrovial a cambio de la adjudicación de obra pública en los gobiernos de Jordi Pujol.

"Daniel Osàcar es un hombre honrado"

Melero ha defendido este miércoles en la exposición de su informe, al final del juicio, que "Daniel Osàcar es un hombre honrado".

No es un caso de de corrupción catalán, sino de clase social""Es una persona intachable desde el punto de vista social y económico", ha insistido sobre el extesorero, acusado por donaciones ilegales que CDC supuestamente cobraba a la constructora Ferrovial, a través del Palau de la Música, a cambio de licitaciones de obras públicas.

Melero también ha aludido a la parte de la causa que se refiere al expolio de la institución por parte de su expresidente Fèlix Millet y su 'número dos', Jordi Montulll, asegurando que no es un caso de corrupción específicamente catalán, sino de clase social: "Los que cortan el bacalao y no se caracterizan por su amor a una bandera o ideología".

