Cara Delevingne advierte a Estado Islámico: "¡Se os ha jodido toda la esperanza!"

La modelo y actriz británica Cara Delevingne ha reaccionado al atentado de Londres del pasado sábado advirtiendo a quien reclamó su autoría, Estado Islámico, que no conseguirán doblegar a los ingleses.

Delevingne hizo su advertencia en su cuenta de Instagram, en la que tiene más de cuarenta millones de seguidores, y la dirigió directamente a la organización terrorista: "Querido ISIS", comenzaba (ISIS son las siglas utilizadas en inglés, así como DAESH).

"Querido ISIS. Sobre ser inglés... Me encanta bromear sobre eso como la que más, pero dejad que os enseñe algo", escribía la modelo, que adjuntaba una imagen que ella misma describía: "Es un repartidor de leche inglés haciendo su trabajo con normalidad tras los bombardeos nazis".

En la imagen, como ella describe, puede verse al trabajador con la cesta de botellas de leche caminando entre los escombros dejados por las bombas alemanas arrojadas sobre Londres.

"Si Adolf Hitler no pudo evitar que los ingleses tomaran sus cereales con leche... ¡Se os ha jodido toda la esperanza!", concluye Delevingne, justo antes de hacer una última advertencia a modo de posdata: "Nosotros también pelearemos".

El pasado sábado tres terroristas arrollaron a la multitud con una furgoneta blanca y posteriormente comenzaron a apuñalar a quienes encontraron a su paso, dejando siete muertos y 48 heridos antes de ser abatidos por la policía.

Cara Delevingne subió otra imagen sobre este tema, una en la que se podía leer parte de la letra de la canción Maybe it's Because I'm a Londoner de Hubert Gregg, que habla sobre el amor a la ciudad de Londres.