Ronaldo, sobre sus famosas fiestas: "La gente no tiene ni idea de lo buenas que eran"

Ronaldo Nazario, exdelantero de Real Madrid, del FC Barcelona o del Inter de Milan, visitó este martes el programa de televisión El hormiguero, que presenta Pablo Motos en Antena 3 TV.

Al ser preguntado por las famosas fiestas que celebraba cuando jugaba en el Madrid, el brasileño respondió, entre risas, que "la gente se las imagina, está bien en la imaginación, pero no tienen ni idea lo buenas que eran. Cuando eres joven haces estas cosas".

"Florentino me echaba muchas broncas", continuó, añadiendo que"la mejor anécdota fue un día que me llamó a su casa y me dijo '¿Por qué no te quedas en casa? Mira a Figo...'. Yo le dije: 'Presi, si tuviera la mujer que tiene Figo yo también me quedaría en casa'". "Lo dije sin querer faltarle al respeto a nadie, y después se lo conté a Luis y a su esposa [Helen Svedin]", agregó.

Ronaldo elogió asimismo el trabajo de Zinedine Zidane como técnico del Real Madrid, y afirmó: "Cabe preguntarse si es mejor jugador o mejor entrenador. Históricamente el vestuario del Madrid es muy complicado, y él lo ha gestionado muy bien".

En el fútbol actual hay mucho teatroEl exjugador dijo también que "en el fútbol actual hay mucho teatro, se exageran las faltas y los movimientos", y desveló que la final del Mundial ante Alemania fue su mejor momento como profesional.

Ronaldo Luís Nazário de Lima, conocido deportivamente como Ronaldo y en sus inicios como Ronaldinho (un apodo surgido durante la Copa Mundial de Fútbol de 1994 para distinguirlo de su compañero de selección Ronaldão), es considerado por diversos organismos deportivos y por numerosos futbolistas como uno de los mejores jugadores de la historia de este deporte.

Ronaldo fue la gran figura de la histórica selección brasileña que ganó el Mundial de Corea del Sur y Japón 2002 y el subcampeonato en Francia 98. Obtuvo además la Copa América de 1997 y 1999, así como diversos títulos europeos con equipos como el PSV Eindhoven, FC Barcelona, Inter de Milán, Real Madrid y AC Milan.