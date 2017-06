El español Ignacio Echeverría es uno de los ocho muertos del atentado de Londres

Ignacio Echeverría, el madrileño de origen gallego de 39 años que se encontraba en Londres y desapareció el sábado tras el atentado terrorista perpetrado en la capital británica, es uno de los ocho muertos del ataque. Así lo ha confirmado este miércoles su hermana, Isabel Echeverría, a través de su perfil de la red social Facebook y, posteriormente, el Ministerio de Asuntos Exteriores de España en un comunicado.

"Mi hermano Ignacio intentó parar a unos terroristas, y perdió su vida intentando salvar a otros. Igna te queremos y nunca te olvidaremos", escribió Isabel, quieén también agradeció "al Consulado, la Embajada, los Ministerios, el presidente y todo el gobierno español y policía española, el HSBC, Iberia, la familia y los amigos de Ignacio..." su implicación en la búsqueda y el apoyo recibido en todo momento.

Poco después Isabel ha añadido en la misma red social: "Nuestro corazon esta con nuestros tios y tias y primos, Guillermo Gonzalez Arnau, Javi y Guille y todos los amigos y familiares que hemos perdido a mi hermano".

"Ignacio no sobrevivió al momento del atentado. Gracias a todos los que le quisisteis y cuidasteis. Sabemos que no somos los únicos tristes. Queremos ver y estar con el cuerpo de Ignacio. Parece que hasta el viernes como pronto no podemos estar con su cuerpo. Querríamos que el Gobierno Británico nos permita estar con él... Gracias al personal administrativo y político español por su ayuda en hacer esto posible", ha añadido la familia.

El que ya es considerado por un 'héroe' por muchos de los ciudadanos que estuvieron presentes durante los momentos de pánico por su enfrentamiento a los terroristas, estaba en paradero desconocido y su familia denunció su desaparición poco después del atentado.

Su valor al defender a una persona indefensa sirve para recordar la necesidad de permanecer unidos frente a la lacra del terrorismoUna de las posibles hipótesis es que estuviera entre los heridos no identificados y otra, la peor de todas, entre los fallecidos. Este miércoles se ha confirmado esta última después de conocerse los resultados definitivos de las pruebas de ADN de las víctimas mortales.

"El Gobierno ha recibido con profunda tristeza y consternación la confirmación por las autoridades británicas de que Ignacio Echeverría se encuentra entre las víctimas mortales de los crueles ataques terroristas del pasado sábado en Londres", reza el comunicado emitido por el Ministerio de Asuntos Exteriores.

"La actitud ejemplar de Ignacio Echevarría durante los atentados es, para todos, un modelo de solidaridad. Su valor al defender a una persona indefensa sirve para recordar la necesidad de permanecer unidos frente a la lacra del terrorismo, frente a aquellos que hacen de la violencia y del terror su único lenguaje. El Gobierno cree firmemente que la unidad de los demócratas puede superar muchos desafíos, incluida la sinrazón del terrorismo", añade el escrito

Medalla de Las Rozas

José de la Uz, alcalde de Las Rozas, la localidad madrileña en la que residía Echeverría, ha lamentado "profundamente" su muerte y ha decretado dos días de luto oficial por la muerte de este joven. Además ha informado de que la primera medalla de esta localidad llevará el nombre de Ignacio Echeverría en honor a su valentía.

El Ayto decretará dos días de luto oficial y la primera medalla de la ciudad de #LasRozas llevará el nombre de Ignacio Echeverría. — José de la Uz (@jdelauz) 7 de junio de 2017

Por otro lado, De la Uz ha quedo "destacar el comportamiento ejemplar de la familia de Ignacio Echeverría", así como "trasladar todo el cariño y apoto de los vecinos de Las Rozas".

Los padres del joven habían viajado justo el martes a la capital británica para seguir de cerca el avance de la investigación sobre su paradero. Por su parte, el Gobierno español se había puesto en contacto con las autoridades británicas para que esclarecieran cuanto antes estos hechos.

La familia de Echeverría había explicado que, en el momento del atentado, Ignacio regresaba de patinar en un parque con sus amigos cuando vieron como un hombre apuñalaba a una mujer en el entorno de Borough Market, junto a London Bridge, y decidió enfrentarse a él.

En ese momento, Joaquín Echeverría, el padre del joven, informó de que las autoridades británicas han reclamado las huellas dactilares de su hijo para verificar si se encuentraba entre los heridos de los hospitales ya que en el momento de los ataques no llevaba documentación que lo identificara.