La policía dispara a un hombre que atacó a un agente con un martillo en Notre Dame

La Policía de París ha informado a través de su cuenta oficial de Twitter de un incidente que ha tenido lugar este lunes al mediodía en las inmediaciones de la catedral de Notre Dame. En ese mismo mensaje ha pedido a los ciudadanos que eviten y se mantengan alejados de la zona.

Según medios locales, la policía abrió fuego contra un hombre que trató de agredir a un agente con un martillo. Las fuerzas de seguridad, que han evacuado la plaza, han confirmado que la situación está controlada, que hay un agente con heridas leves y que el atacante ha sido trasladado al hospital. La fiscalía antiterrorista francesa ha abierto una investigación después de la agresión.

La policía ha desplegado un amplio perímetro de seguridad en torno a la explanada de Notre Dame y de las calles aledañas, en pleno corazón de París. Desde el cordón policial se pueden apreciar decenas de vehículos de las fuerzas de intervención rápida de la policía gala.

Unas 900 personas están confinadas en el interior de la catedral a la espera de que la policía les permita salir del edificio. Algunos usuarios están tuiteando desde allí: "Estamos atrapados. Algo está pasando fuera y no sabemos el qué. Se escuchan las sirenas de la policía", escribe un chico a través de su perfil de Twitter.

"Oímos los tiros, pero pensamos que eran truenos", afirmó una turista española que se encuentra allí encerrada. Los servicios de seguridad cerraron las puertas del templo y se limitaron a informar de que había habido un incidente fuera que justifica no dejarles salir hasta nuevo aviso.

Locked inside #notre dame cathedral in #paris while police investigate attack outside against a policeman. All calm pic.twitter.com/Z4B8wUzPTV