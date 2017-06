La discoteca de Benidorm se disculpa por el anuncio para camareras sin novios "celosos"

La discoteca Richard New Look en Benidorm publicó el pasado 4 de junio, a través de sus redes sociales, una ofeta de empleo que pedía camareras con buen físico, guapas, altas y solteras, chicas sin "rollos ni novios enfermos celosos". Julio Granado (alias El Feroz), el encargado de Richard New Look, retiró el mensaje que empezó a recibir críticas en la página de Facebook de la discoteca.

Este martes, la discoteca ha publicado un mensaje en sus perfiles de redes sociales pidiendo disculpas "a cualquier persona que se haya sentido ofendida".

En su comunicado la discoteca señala que el anuncio se ha mal interpretado por lo que acalaran que, "sin distinción de género", la empresa exige a todos su trabajadores "una buena apariencia y un cuidado en el vestuario", solicitando a "las personas de género femenino tacones y vestidos elegantes, a las personas de género masculino chaqueta, corbata y zapatos".

Además, la empresa considera que "se ha malinterpretado" la exigencia sobre la "situación sentimental de las personas". La discoteca señala que se solicitaban mujeres solteras "debido a los numerosos problemas que han causado a lo largo de los años algunas parejas de las trabajadoras, por ser novios machistas que controlaban minuciosamente toda acción de la trabajadora, causando altercados y peleas con clientes y personal".

La sala señala que los requisitos "son los mismos para hombres y mujeres" y que están "totalmente en contra de que sus trabajadoras sean maltratadas por sus parejas machistas por ejercer un trabajo de cara al público".

Un anuncio para "evitar el machismo"

El pasado lunes, el encargado de la discoteca, Julio Granado, publicó en su perfil de Facebook la "explicación lógica" del anuncio, asegurando que "se han malinterpretado sus palabras".

En el vídeo Granado explica que si el anuncio se hubiera dirigida hacia hombres "no pasaría nada", pero al solicitar mujeres se han encendido las reacciones a través de redes sociales. "Os habéis vuelto un poco locas", asegura el encargado sobre los comentarios que ha recibido por el anuncio.

Además, Granados justifica que la altura de las mujeres se debe a la altura de las barras de su local.

Este martes, en declaraciones a Antena 3 Granados ha explicado que, con este anuncio, pretende "evitar el machismo, evitar a los novios machistas". El encargado asegura que "a lo mejor no se ha expresado como debería", pero que busca "evitar problemas" en su discoteca.

