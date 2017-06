Ayuntamiento de Bilbao dice que, con el posible peaje para entrar en la ciudad, se quiere fomentar el transporte público

BILBAO, 6 (EUROPA PRESS)

El concejal de Movilidad y teniente de alcalde de Bilbao, Alfonso Gil, ha afirmado que, con el posible pago de peaje para entrar en la ciudad, se quiere fomentar el transporte público y se trata de una medida que "no va contra nadie".

En declaraciones a Radio Euskadi, recogidas por Europa Press, Gil ha destacado que, por el momento, es "una propuesta técnica que han trabajado técnicos del área, técnicos de la asistencia técnica que hacen el plan de movilidad urbano sostenible, y se está sometiendo a contraste de grupos de interés, de asociaciones vecinales y de todos aquellos que tiene algo que decir sobre la movilidad en la ciudad".

"Por lo tanto, la propuesta está encima de la mesa, el debate está abierto y es evidente que, como muy bien habéis planteado vosotros en el inicio, habrá gente a favor y en contra, pero esa propuesta no va contra nadie, va a favorecer el uso del transporte público", ha añadido.

En este sentido, ha explicado que en Bilbao se ha detectado unos 20.000 vehículos que todos los días vienen "porque tienen garantizada la tasa de aparcamiento dentro de la ciudad".

"Por lo tanto, esta propuesta lo que hace es analizar cuál es el perfil de esos 20.000 vehículos. En la mayoría de ellos, casi el 89% viene una sola persona. Más del 80% tienen en las cercanías de su vivienda de destino una posibilidad de enlazar con transporte público y, por lo tanto, lo que se hace es que sea corresponsable de la financiación del transporte público de la ciudad", ha añadido.

MODELO DE TRÁNSITO

El edil ha señalado que el 63% de los bilbaínos se mueve a pie, el 23% en transporte público y solo el 11% lo hacen en vehículo privado. "Queremos trasladar esos datos a la gente que viene de fuera y puede cambiar su modelo de tránsito por la ciudad", ha manifestado.

De esta forma, ha apuntado que quiere lanzar el mensaje de que "el transporte público en Bilbao es inmejorable, que utilice eL transporte

público y se garantice la sostenibilidad medioambiental". "Por lo tanto, Bilbao tiene una buena calidad de aire, pero se quiere mejorar", ha añadido.

Alfonso Gil ha explicado que en la capital vizcaína este problema "es menor que en grandes ciudades, que han tenido que tomar medidas muy coercitivas". "Bilbao no tiene ese problema, pero aquí tenemos que trabajar para dejar una herencia a los que vienen, a las siguientes generaciones. Y, desde luego, aunque no tengamos un problema, no lo queremos tener", ha dicho.

En esta línea, ha manifestado que se habla de un plan de movilidad que va desde 2015 a 2030, es decir, con quince años de vigencia. "Lo que queremos es establecer los nuevos mecanismos y el nuevo paradigma de una movilidad para una ciudad que va a ser sostenible en movilidad", ha asegurado.

Gil ha apuntado que el peaje "ayudará a sufragar el transporte público del conjunto de la ciudad". "Lo que se quiere es estimular el transporte público. Que nadie lo vea como una medida coercitiva contra nadie porque los ciudadanos de Bilbao no van a ser sufragadores de esta tasa. Es evidente que los ciudadanos de Bilbao están exentos, pero también es cierto que aquellos que quieren entrar en la ciudad y quieren hacerlo de una manera sostenible, lo tienen que hacer en transporte público", ha precisado.

