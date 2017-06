Bárbara Rey: "Quien mata animales es un ser despreciable"

Bárbara Rey, en el programa 'All you need is love... o no', presentado por Risto Mejide. (Telecinco)

El programa All you need is love... o no (Telecinco), capitaneado por el recién casado presentador Risto Mejide, sentó este lunes en su plató a la actriz, vedette y presentadora Bárbara Rey, una de las celebridades españolas de las que más se ha hablado en los últimos meses, y que forma parte del ámbito social nacional desde hace muchos años.

Rey y Risto compartieron confidencias y la entrevista, que empezó de forma suave y amigable, se fue calentando hasta el punto de llegar a desvelar "secretos" como gustos sexuales en la cama o fetiches.

Mejide hizo su entrada en el plató con la marcha nupcial y a los gritos de "Guapo, guapo" que le lanzó lanzado el público, piropos a los que contestó que "es el anillo, que me hace parecer más guapo". Junto a él, estuvieron gran parte del programa David Guapo e Irene Junquera, quien también participó en la entrevista.

A sus 67 años, Bárbara Rey sigue sin demostrar timidez a la hora de tratar temas 'subidos de tono', aunque siempre siendo fiel a su estilo de dejar entrever sin decir nada demasiado concreto.

Matar elefantes

En un momento de la entrevista, hacia el final del programa, Mejide le preguntó "¿Te gustan los elefantes? ¿Qué opinas de las personas que matan elefantes?" (en una probable alusión a la famosa cacería del rey Juan Carlos en Botsuana). La actriz respondió: "Me encantan [los elefantes]. Cualquier persona que mata un animal es un malvado y un ser despreciable. Cuando es por necesidad, para comer o alimentar a tu familia, dentro de lo que cabe, podría entenderse, pero por satisfacción personal me parece terrible y más terrible me parece si se han tenido experiencias malas".

A continuación, Mejide preguntó: "¿Y si luego te dicen, 'me he equivocado, no volverá a ocurrir'? (la misma disculpa del rey Juan Carlos tras el incidente de Botsuana). La actriz contestó: "Si las cosas se hacen bien no hay necesidad de pedir perdón".

En el apartado de las confesiones, la vedette dijo que "no me habría casado con quién me casé" y que "quisiera haber tenido un hijo más". También explicó que el gran amor de su vida fue "un hombre que no se conoce, mi primer novio, mi primer hombre, no te puedo decir más. Se llama Nicolás y ahora es muy mayor... A un mono que tuve una vez, le puse su nombre... Me dejó por otra a los 18 años".

Bárbara Rey contó también que en 1979 alguien le ofreció a ella y a otra actriz con la que había compartido escenas en una película 4 millones de pesetas, a cambio de presenciar una relación sexual entre ambas. "Las dos dijimos que no. Era curiosa la oferta, pero dijimos que no. Él solamente quería vernos como nos había visto en la película, quería verlo al natural. Ninguna dijimos que sí", explicó.