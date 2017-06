Las grandes operadoras suben en cadena hasta 5 euros sus tarifas este 2017

Las grandes operadoras de telecomunicaciones —Movistar, Orange y Vodafone— no han cesado en su estrategia de subir los precios de sus tarifas, cuyo aumento llega a ser de hasta 5 euros en lo que va de año, y especialmente se han cebado en el mercado de los productos convergentes (que incluyen internet, fijo, móvil y televisión). Ese incremento en la factura de los clientes va acompañado de contenidos televisivos más exclusivos, o un aumento en la velocidad de internet o los datos móviles contratados, una dinámica que está en el foco de las asociaciones de consumidores desde hace años.

El pasado marzo, las compañías defendían esas subidas en los precios para el cliente porque, aseguraban, respondían a la demanda creciente de datos móviles. "Vamos ajustando el precio a medida que el consumidor necesita más cosas", justificaba entonces el presidente de Telefónica España, Luis Miguel Gilpérez. "Aún así, cada cliente que ve cambiada su tarifa es libre de posicionarse en la tarifa que quiera. Hay una libertad masiva", indicaba, por su parte, el director de Estrategia de Vodafone España, David Sola.

Para Facua, esta subida en los precios "no es circunstancial porque no se da cada cierto número de años, sino que las tarifas las modifican al alza cada pocos meses. No es excusable", asegura a 20minutos su portavoz, Miguel Ángel Serrano. "El único propósito por parte de la empresa es el económico, no por necesidades del cliente. Ningún consumidor se pondría en contra si esta modificación unilateral respondiese a una necesidad", agrega Serrano, que insta a los consumidores a reclamar ante las autoridades de consumo de su Comunidad Autónoma.

Las administraciones deberían tomar cartas en el asunto, porque el consumidor tiene que hacer frente a cambios sin consultarle y cada poco tiempo Las compañías consideran que su conducta está amparada en el artículo 9 del Real Decreto 899/2009, que recoge la carta de derechos del usuario de los servicios de comunicaciones electrónicas, explican desde Facua. Dicho artículo, en su tercer apartado, indica: "Los operadores deberán notificar al usuario final las modificaciones contractuales con una antelación mínima de un mes, informando expresamente en la notificación de su derecho a resolver anticipadamente el contrato sin penalización alguna". Sin embargo, "obvian" el primer apartado de este artículo, que asegura que "los contratos de servicios de comunicaciones electrónicas solo podrán ser modificados por los motivos válidos expresamente previstos en el contrato".

Tres operadores controlan prácticamente todo el mercado de las telecomunicaciones en España (dominan el 84,5% del total del mercado de banda ancha móvil, según la CNMC). Desde que a principios de año la CNMC unificó los clientes de Vodafone y Ono, y los de Orange y Jazztel, el panorama que queda es el siguiente: en banda ancha fija, Movistar representa el 42,12% de la cuota de mercado, Orange el 28,67% y Vodafone el 23,30%. En internet móvil, Movistar cuenta con una cuota del 27,96%; Orange, del 27,3%, y Vodafone, del 27,04%.

Desde Facua entienden que las administraciones competentes "deberían tomar cartas en el asunto, porque el consumidor español tiene que hacer frente a modificaciones unilaterales sin consultarle y cada poco tiempo".

Por su parte, la OCU recuerda que si una operadora modifica las condiciones establecidas en el contrato "no existe obligación de permanencia" y los usuarios tienen derecho a cambiarse de compañía o de tarifa sin penalización o coste alguno.

Movistar

Los clientes de su paquete convergente Fusión —4,3 millones, al cierre de 2016— han visto incrementada su factura desde comienzos de año. En concreto, desde el pasado 5 de febrero, Telefónica aumentó en 5 euros el precio de sus tarifas Movistar Fusión+ 2 (de 110 euros a 115 al mes), Fusión+ 2 Premium (de 135 euros a 140 euros), Fusión+ 2 Premium Extra (de 150 a 155 euros), Fusión+ 4 (de 160 a 165 euros), Fusión Premium Extra (de 175 a 180 euros), Fusión+ 4 Premium Total (de 195 a 200 euros). A cambio, todos esos paquetes vieron incrementados sus gigas de datos móviles.

En abril continuaron las subidas de precios en otros servicios, más baratos que los anteriores: Fusión Contigo 50 Mb se encareció de los 50 a los 55 euros al mes, Fusión Contigo 300 Mb pasó de costar 62 a 67 euros, y Fusión+ 50 Mb subió de 70 a 75 euros. Al igual que en el caso anterior, los clientes dispusieron de más datos para navegar en el móvil, concretamente, de 2 GB a 4 GB.

En cuanto a las tarifas que incluyen solo a teléfonos móviles, los clientes de Movistar vieron incrementados en febrero los gigas de datos sin un aumento en la factura. No obstante, a finales de mayo se supo de una subida que se hará efectiva a partir del 18 de julio, y que afectará a los planes #6, #10 y #20. Concretamente, la tarifa #6 subirá un euro, la #10, tres euros y la #20, dos euros.

Orange

Orange siguió los pasos de Telefónica y en febrero también se apuntó a una subida de entre 2 y 5 euros en sus paquetes convergentes Love —que cuenta con 3,3 millones de clientes, al cierre de 2016—, a cambio un mayor consumo de datos móviles. La mayor subida, de 5 euros, ha sido en el plan Love Familia Sin Límites, mientras que Love Esencial, Love Sin Límites y Love Familia Esencial se encarecieron dos euros cada uno.

Por su parte, Jazztel, que pertenece a Orange, ha subido unilateralmente en mayo el precio de su cuota de línea, que pasó de 20,99 euros a 22,99 euros al mes para las tarifas convergentes.

Vodafone

Esta operadora ha sido la última en incorporar ese incremento de precio en sus tarifas, tanto en productos convergentes —donde tiene 2,14 millones de clientes— como en planes móviles. La subida, anunciada en marzo pero que entró en vigor a partir del 21 de abril, supuso el aumento de dos euros en prácticamente todas las tarifas de los contratos móviles, y de entre 3 y 5 euros en las tarifas de los paquetes convergentes. Todo ello a cambio de más gigas de datos y otras prestaciones.

A estos incrementos, Vodafone también ha empezado a cobrar desde febrero 2,5 euros a los usuarios por hacer determinadas gestiones a través del teléfono de atención al cliente, como la consulta del código PIN o PUK, consulta de la permanencia, la solicitud de duplicados de factura, cambio del número de cuenta bancaria o el cambio en la dirección de facturación.

Así estaban a principios de año y así se han quedado las tarifas de estas compañías:

Compañía Tarifas Precio antes (€/mes) Precio ahora Movistar (paquetes convergentes)





Fusión+ 2 110 euros 115 euros Fusión+ 2 Premium 135 euros 140 euros Fusión+ 2 Premium Extra 150 euros 155 euros Fusión+ 4 160 euros 165 euros Fusión Premium Extra 175 euros 180 euros Fusión+ 4 Premium Total 195 euros 200 euros Fusión Contigo 50 Mb 50 euros 55 euros Fusión Contigo 300 Mb 62 euros 67 euros Fusión+ 50 Mb 70 euros 75 euros Movistar (solo móviles)

Tarifa #2 15 euros Se mantiene a partir del 18 de julio Tarifa #6 26 euros 27 euros (a partir del 18 de julio) Tarifa #10 34 euros 37 euros (a partir del 18 de julio) Tarifa #20 45 euros 47 euros (a partir del 18 de julio) Orange









Love Esencial 46,95 euros 48,95 euros Love Sin Límites 58,95 euros 60,95 euros Love Familia Sin Límites 79,95 euros 84,95 euros Love Familia Esencial 64,05 euros 66,95 euros Love Familia Total 129,95 euros Se mantiene Vodafone (paquetes convergentes) Vodafone One S (50Mb) 50 euros 53 euros Vodafone One S (120 Mb) 58 euros 61 euros Vodafone One S (300 Mb) 62 euros 65 euros Vodafone One M (50Mb) 61 euros 64 euros Vodafone One M (120 Mb) 69 euros 72 euros Vodafone One M (300 Mb) 73 euros 76 euros Vodafone One L (50 Mb) 72 euros 77 euros Vodafone One L (120 Mb) 80 euros 85 euros Vodafone One L (300 Mb) 84 euros 89 euros Vodafone (solo móviles)

Red L 45 euros 47 euros Red M 35 euros 37 euros Smart S 25 euros 27 euros Mini S 14 euros 16 euros Mini Voz 10 euros Se mantiene