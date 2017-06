Apple anuncia sus nuevos ordenadores y sistemas operativos en su conferencia anual

El gigante tecnológico estadounidense Apple celebra desde este lunes su conferencia anual de desarrolladores de software, donde, además de nuevas actualizaciones para sus sistemas operativos, han sido presentados sus nuevos productos: iMac e iPad Pro y el Home Pod, con el que pretende dar la batalla al sistema de hogar inteligente de Google.

Es la primera vez en casi 15 años que Apple decide no albergar la conferencia en el tradicional Moscone West Convention Center, de San Francisco (California), sino que se llevará a cabo en el McEnery Convention Center, de la localidad de San José, al sureste de San Francisco.

En la conferencia inicial, que ha tenido lugar durante la tarde del lunes, se han presentado las últimas novedades de Apple. Tim Cook, CEO de Apple ha presentado actualizaciones de la gran mayoría de sus sistemas operativos, como MacOS High Sierra, el nuevo sistema operativo para los ordenadores Mac, con el que asegura un navegador 80% más rápido que el de Chrome y tiene bloqueo de autoplay.

También incluye un nuevo editor de fotos y vídeos y un mejorado sistema de almacenamiento de archivos, así como la adaptación a los sistemas de realidad virtual. La beta de MacOS High Sierra llegará a finales del mes de junio, y en otoño la actualización gratuita.

Lanza su Mac "más potente"

El gigante ha anunciado este lunes también el lanzamiento del iMac Pro, su Mac "más potente" hasta la fecha, durante la primera jornada de su conferencia anual de desarrolladores de software.

El iMac Pro, con un procesador Xeon de 8-core (puede alcanzar los 18-core), pantalla retina 5K y 1 TB de almacenamiento (puede alcanzar hasta los 4 TB), estará disponible a partir de diciembre a un precio de 4.999 dólares para su modelo más básico.

La empresa calificó esta nueva versión como "un monstruo en cuanto a gráficos".

La compañía también presentó nuevas actualizaciones para sus iMacs, con procesador Intel Core de séptima generación (denominado Kaby Lake), una pantalla con un 43 por ciento más de brillo, gráficos hasta un 80 por ciento más veloces y 64 GB de memoria con miras al uso de la realidad virtual.

Además, se presentó una nueva línea de MacBook Pro, con formatos de 13 pulgadas y 15 pulgadas, sin grandes novedades en el diseño.

Apple TV

Por otro lado, comunicó que Apple TV contará con Amazon Prime Video este año.

Tim Cook, consejero delegado de la compañía, dijo que Amazon, que posee series como Transparent, Mozart in the Jungle o Man in the High Castle, formará parte de Apple TV en los próximos meses, de forma que se une a otros 50 canales ya integrados en la plataforma.

Esa fue la primera de seis grandes novedades que prometió desvelar Cook durante el evento de este lunes, casi todas relacionadas con las actualizaciones de sus sistemas operativos.

"Es genial estar de vuelta aquí, en el corazón de Silicon Valley, al lado del nuevo campus", dijo Cook al comienzo del evento, que se celebra por primera vez en casi 15 años en el McEnery Convention Center, en San José (sureste de San Francisco), en vez del tradicional Moscone West Convention Center de San Francisco.

iPad Pro

El gigante tecnológico también ha presentado presentó el nuevo iPad Pro, con pantalla de 10,5 pulgadas, un tamaño intermedio entre las dos versiones previas, de 9,7 y 12,9 pulgadas.

El nuevo dispositivo, que pesa 454 gramos y tiene una batería de 10 horas, contará con un procesador A10X que hará que el desempeño de los gráficos sea un 40 por más rápido. Su precio en el mercado, adonde llegará la próxima semana, es de 649 dólares.

El iPad Pro tendrá la cámara del iPhone 7 y una pantalla con mayor paleta de color y brillo, capaz de manejar vídeo HDR. Además, cuenta con la función ProMotion, que permitirá actualizar los contenidos 120 veces por segundo.

HomePod

Apple desveló asimismo el HomePod, un altavoz inteligente controlado por el asistente personal Siri, diseñado para competir con Amazon Echo o Google Home, y que llegará a las tiendas a finales de año.

El HomePod, de 17,78 centímetros de alto, procesador A8 y con un total de siete pequeños altavoces en su parte inferior, saldrá al mercado estadounidense con un precio de 349 dólares.

El ejecutivo de Apple Phil Schiller indicó que el HomePod calcula el tamaño de la habitación en la que se encuentra el dispositivo y adapta la potencia del sonido al espacio, sacando provecho de su entorno.

"Queremos reinventar la música en el hogar", indicó Schiller, quien subrayó que el dispositivo trabaja con Apple Music (que posee un catálogo de 40 millones de canciones) de forma integrada y desde la nube.