Trump tilda de "excusa patética" el argumento del alcalde de Londres tras el atentado

El cruce de críticas y reproches entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el alcalde de Londres, el laborista Sadiq Khan, sobre el atentado del sábado en el que murieron siete personas ha continuado este lunes con un tuit del magnate republicano. "Patética excusa del alcalde de Londres, que tuvo que pensar rápido en su declaración de 'no hay razones para alarmarse'. MSN (los medios principales de comunicación) están trabajando duro para vender esto", comentó en su cuenta oficial de Twitter en respuesta a uno anterior de Khan.

La cadena de mensajes comenzó este fin de semana a raíz del atentado del sábado en Londres. Trump aprovechó entonces para criticar la postura templada del alcalde, quien trasladó un mensaje de calma a los ciudadanos.

"De la misma manera que los terroristas han evolucionado para encontrar nuevas maneras para atacarnos, la policía debe encontrar nuevas maneras para garantizar nuestra seguridad", dijo. "Los londinenses verán un aumento de la presencia policial en los próximos días. No hay razón para alarmarse", contó entonces. Sus palabras indignaron al presidente norteamericano: "Al menos 7 muertos y 48 heridos y el alcalde dice que no hay razón para alarmarse".

La réplica no tardó en llegar en palabras de un portavoz de Khan. "El alcalde está ocupado... Tiene cosas mejores que hacer que responder a un tuit desinformado de Donald Trump que saca deliberadamente de contexto sus declaraciones apremiando a los londinenses a no alarmarse si vena más policías, incluidos policías armados, en las calles".

Y este lunes Trump ha calificado esa respuesta de "excusa patética", a pesar de que decenas de políticos británicos le han acusado de tergiversar sus palabras. Entre ellos, Jeremy Corbyn, líder de la oposición laborista, que incluso condenó su "intrusismo" y falta de sensibilidad. También la primera ministra británica, Theresa May, quien salió en defensa del alcalde londinense.

La enemistad de Sadiq Khan y Donald Trump se hizo pública después de que el primero criticara el veto migratorio que Trump quiere imponer a los ciudadanos de seis países musulmanes, una propuesta que el magnate recordó aprovechando el atentado de Londres del sábado, por lo que también fue duramente criticado.

Pathetic excuse by London Mayor Sadiq Khan who had to think fast on his "no reason to be alarmed" statement. MSM is working hard to sell it!