Vecinos de Bilbao La Vieja, San Francisco y Zabala no creen "prioritario" para el barrio un "macroevento" como Hirian

En un comunicado, se han referido, de esta forma, a la iniciativa 'Hirian' puesta en marcha por el Ayuntamiento de Bilbao y el Bilbao BBK Live, en colaboración con Heineken, a través de la cual se mostrará al público del festival los valores de Bilbao La Vieja, "un barrio en constante transformación, referente de la cultura urbana en Bilbao", según los responsables de este proyecto.

A su juicio, Hirian es "un nombre perfecto para el nuevo champiñón en forma de festival que llega al barrio de San Francisco el 10 de junio, de la mano del Ayuntamiento de Bilbao, Last Tour International y Heineken". "Han hecho bien en llamarlo Hirian, porque sucede en la ciudad, pensado para el disfrute ciudadano, pero que no se plantea con o desde la ciudadanía", han criticado, para añadir que se celebra "en el barrio, pero no en relación con el barrio, como tristemente nuestras instituciones tantas veces hacen".

Desde la coordinadora han indicado que los organizadores dicen que, de este modo, pretenden "mostrar al público del Bilbao BBK Live los valores de un barrio en constante transformación, referente de la cultura urbana en Bilbao", pero, según han denunciado, "en realidad no hacen otra cosa que tomar el barrio como pintoresco escenario para promover un modelo cultural basado en el ocio de consumo, festivalizar el espacio público a través de grandes eventos puntuales, y acelerar los graves procesos de turistización desmedida de toda la ciudad y de gentrificación de nuestros barrios en particular".

Para la coordinadora, esto resulta "alarmante, porque parece ser la apuesta de transformación urbana y socioeconómica de este gobierno municipal, su modelo de futuro deseado", pero, "mientras tanto, llevamos ya siete meses sin saber nada de los resultados del último proceso participativo impulsado por el Ayuntamiento".

"Un enésimo proceso que se nos vendió como ilusionante y útil y en el que se nos pidió una vez más comprometernos y confiar, un proceso de participación del que supuestamente iba a salir un plan de acciones para nuestros barrios, pero del que por ahora no hay más que un frustrante silencio", han denunciado, para insistir en que no creen que "el desembarco de un macroevento cultural sea de las primeras cosas en el orden de prioridades para el barrio".

En ese sentido, han denunciado que se trata de "un macroevento que, además, no solo se ha perpetrado de espaldas a tantos agentes que ya operan en el barrio -y que tratan de sostener procesos de desarrollo comunitario desde lo social y lo cultural durante todo el año-, sino que ha instrumentalizado a algunos de estos agentes, utilizando sus nombres sin previamente haberlo acordado con ellos o solapándose y canibalizando sus actividades previamente programadas".

Desde la Coordinadora de Grupos de Bilbao La Vieja, San Francisco y Zabala y desde la asociación sociocultural Sarean han asegurado que no llaman a "boicotear Hirian", ni quieren "juzgar la calidad del evento", sino que, al contrario, proponen "disfrutar del espectáculo, vivir una fiesta que esperamos resulte todo un éxito".

No obstante, han querido manifestar su "descontento y desacuerdo con cómo esto ha sucedido, con las formas de proceder institucionales", por lo que han solicitado al Ayuntamiento de Bilbao que "cambie su actitud y se abra a un verdadero diálogo, al sostenimiento de procesos colectivos y

co-responsables, para que nuestros barrios sean una realidad de futuro coproducida entre distintos agentes y no una imposición institucional".

"Todo aquello que se hace sin contar con el barrio, por muy bienintencionado que sea, lo sentimos contra el barrio", han manifestado.

Consulta aquí más noticias de Vizcaya.