En Marea denuncia la "pasividad indigna" de Feijóo ante "gravísimos problemas" como el de la estiba o el Popular

La viceportavoz de En Marea en la Cámara, Carmen Santos, y el diputado Manuel Lago han denunciado la "pasividad indigna" del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ante "gravísimos problemas" como el conflicto de la estiba, la "situación del Banco Popular-Pastor" o la "subasta entre las grandes empresas para hacerse con la AP-9", en referencia al proceso de venta de Audasa.

Santos ha situado a Feijóo "del lado del capital" y ha denunciado la "vulneración del diálogo social" en el conflicto de la estiba, convencida de que se intenta "imponer una liberalización del sector" llevando a cabo, además, "una campaña en la sociedad de descrédito" hacia los trabajadores de este sector.

Al respecto, ha recordado que En Marea ha solicitado la comparecencia de la conselleira do Mar, Rosa Quintana, para que informe de las actuaciones que llevará a cabo en relación al decreto de la estiba y a sus efectos para Galicia. Por otra parte, ha tildado de "inaceptables y abusivos" los servicios mínimos marcados por el Estado.

Por su parte, Lago ha alertado de que "el Banco Popular-Pastor está a punto de desaparecer o de ser comprado por tiburones financieros como el BBVA o el Santander", lo que daría lugar a una situación de "oligopolio inadmisible" del sector financiero y supondría, además, la "duplicidad de oficinas" en numerosas localidades gallegas, lo que supondría "el despido de cientos de trabajadores.

La solución para En Marea pasa "por la nacionalización del Banco pastor y ponerlo para servicio público". "Esa entidad tiene que ser directamente nacionalizada y quedar en manos del Estado, asumiendo los accionistas las pérdidas de lo que ha sucedido", ha defendido Lago, quien también ha aludido a "la intención de Globalia de comprar Itínere, propietaria de Audasa (la concesionaria de la AP-9)".

QUE "INFLUYA"

Según Lago, o a Feijóo "no le interesa" lo que pueda suceder con la concesionaria de la AP-9 o es "cómplice". Por ello, al igual que con el resto de "problemas gravísimos" enunciados por él y Santos en la rueda de prensa de este lunes, ha instado al jefe del Ejecutivo a "ponerse las pilas e influir" sobre el Gobierno central para que "se tomen las decisiones adecuadas".

"Una vez que Mariano Rajoy ha vuelto del fútbol -de la final de la Champions, que se celebró en Cardiff y ganó el Real Madrid-, ahora tiene que recibir una llamada de Feijóo para felicitarle por el resultado y hablarle de estos gravísimos problemas", ha urgido el parlamentario de En Marea, quien exige a Feijóo que aplique esa "capacidad de influencia en Madrid de la que presume".

SIN "COMPETENCIAS" PERO CON "INTERÉS" SOBRE EL POPULAR

Por su parte, el portavoz parlamentario del PPdeG, Pedro Puy, preguntado por la situación del Popular y las declaraciones realizadas por los diputados de En Marea, ha subrayado que no las conoce en detalle como para poder pronunciarse en profundidad.

En todo caso, sí ha remarcado que se trata de una cuestión que atañe al ámbito nacional y sobre la que la Xunta no tiene "competencias". "Lo que no quiere decir que no tenga interés", ha apostillado.

Consulta aquí más noticias de A Coruña.