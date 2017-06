Liam Gallagher critica a su hermano por no haber asistido al concierto benéfico de Mánchester

El músico y exmiembro de Oasis Liam Gallagher sorprendió a todo el público del Manchester Arena con una aparición especial en el concierto benéfico en memoria de las víctimas de los atentados terroristas en la ciudad.

Este lunes, Gallagher ha criticado el comportamiento de su hermano Noel, el otro miembro de Oasis, por no haber asistido al evento. Primero se ha disculpado en Twitter por la "ausencia de mi hermano", agregando que estaba "muy decepcionado".

Manchester id like to apologise for my brothers absence last night very disappointed stay beautiful stay safe LG x — Liam Gallagher (@liamgallagher) 5 de junio de 2017

Poco después ha declarado: "Noel estaba fuera de su puto país y todos fuimos a dar amor. Coge un puto avión y toca tus temas delante de los niños, triste cabrón".

Noels out of the fucking country weren't we all love get on a fucking plane and play your tunes for the kids you sad fuck — Liam Gallagher (@liamgallagher) 5 de junio de 2017

A la respuesta de un seguidor diciendo que Noel "había tirado la reunión por la ventana", Gallagher contestó: "Que se joda la reunión, no es sobre Oasis, es sobre gente ayudanto a otra gente, y el ha vuelto a enseñar sus verdaderos colores".

Fuck the reunion mate it ain't about oasis it's about people helping other people and he's once again shown his true fucking colours — Liam Gallagher (@liamgallagher) 5 de junio de 2017