El PSC anima al Pacte pel Referèndum a "convencer" al Govern de dejar la vía unilateral

La portavoz del PSC en el Parlament, Eva Granados, ha animado al Pacte Nacional pel Referèndum -donde convergen partidos y entidades a favor de una consulta- a "convencer" al Govern de que abandone la idea de un referéndum unilateral e ilegal sobre la independencia, ha dicho.

En una entrevista, ha recordado que el Pacte se rige por un manifiesto que insta al Estado y a la Generalitat a acordar un referéndum y que en ningún caso alude a una convocatoria unilateral.

El Pacte prevé reunirse este martes tras varios días de polémica: el presidente del Govern convocó el lunes 29 de mayo a los partidos proconsulta para abordar la vía unilateral tras la negativa del Gobierno central a negociar un referéndum, pero los 'comuns' no fueron, alegando que primero debía reunirse el Pacte, que les aglutina a todos.

Además, el espacio que lideran Xavier Domènech y Ada Colau acusó al Govern de querer "enterrar" el Pacte y alertó de que la unilateralidad no es lo que defiende esta plataforma, que ha recogido más de medio millón de firmas para un referéndum pactado.

El PSC no está en el Pacte pero ve legítimo que reivindique el 'derecho a decidir' dentro de la legalidad: "Teniendo en cuenta lo literal que tienen acordado -el manifiesto-, deberán trasladar al Govern que la unilateralidad y la desobediencia nos lleva contra las rocas".

Granados lamenta que Puigdemont contemple un referéndum que ve ilegal, y preferiría que el Pacte tomara la decisión "de convencer al Govern de que no es la manera".

El PSC ve legítimo el derecho a decidir, pero dentro de la legalidadAdemás, defiende que el mejor referéndum acordado sería el de la reforma constitucional federal que defienden los socialistas, que nacería de un acuerdo político y no de la división, y que implicaría una doble votación en Catalunya: la de la nueva Constitución y la de un nuevo Estatut que se derivaría de ella.

"No es un referéndum"

Si el Govern convoca el referéndum -en pocos días anunciará la fecha y la pregunta-, el PSC alertará de que "no es un referéndum porque, para serlo, debe ser legal y este no lo sería, como ya ha dicho por unanimidad el Consell de Garanties Estatutàries", que dictaminó que no podía celebrarse sin acuerdo con el Estado.

"No estaremos a favor de este '9N bis', que no creo ni que se acabe convocando formalmente" porque todo este proceso independentista es en realidad un conjunto de movimientos tácticos de los partidos para posicionarse lo mejor posible ante las próximas elecciones autonómicas, según ella.

Eva Granados cree que Catalunya "vuelve a estar como hace dos años tras el 9N", y que deberían convocarse elecciones, para evitar que siga aumentando la crispación y que sigan acumulándose causas judiciales por el proceso soberanista.

"Estaría bien que convoquen elecciones ya y evitemos la escenificación de un choque de trenes que puede tener consecuencias para ellos y para la ciudadanía, porque esto obliga a posicionarse y crispa la opinión pública", ha lamentado.

Sobre si el Estado debe usar la fuerza para impedir el referéndum, ha respondido que debe abandonar la vía judicial y el "no a todo" para iniciar una vía de diálogo con la Generalitat que mejore la financiación y el autogobierno, blinde las competencias y reconozca la plurinacionalidad del Estado en una nueva Constitución.

Los ayuntamientos del PSC no colaborarán en el referéndum

La responsable de Política Municipal del PSC y alcaldesa de Santa Coloma de Gramenet, Núria Parlon, ha anunciado que los ayuntamientos catalanes gobernados por socialistas no colaborarán en un referéndum de independencia y "protegerán" a los funcionarios de situaciones de "inseguridad jurídica".

En declaraciones a Efe, la máxima responsable del área Política Municipal de los socialistas catalanes se ha mostrado convencida de que la Generalitat finalmente no podrá convocar un referéndum unilateral fuera de la legalidad, por lo que, de celebrarse una consulta, será solo "un nuevo 9N", en referencia al proceso participativo independentista de 2014.

Pero en caso de que eventualmente se celebrara un referéndum unilateral, Parlon ha sido tajante: "Evidentemente, (los ayuntamientos socialistas) seremos respetuosos y meticulosos con la ley. Y, por lo tanto, nuestros funcionarios, que conocen perfectamente la ley, harán lo que tienen que hacer".

"No obligaremos a ningún funcionario a que dé cobertura técnica a un referéndum que se produce fuera de la legalidad, eso lo tenemos muy claro. Eso de obligar a los funcionarios a cumplir con sentimientos patrióticos de unos cuantos estamos claramente en contra. Tan solo hay que hablar con el secretario de cualquier corporación municipal para que nos explique de qué estamos hablando", ha aseverado.

La dirigente ha recordado que el PSC "no situará las instituciones fuera de la ley, ni a los funcionarios en una situación de inseguridad o vulnerabilidad jurídica por los propósitos de un gobierno de hacer un mal uso unilateral de un instrumento político como es el referéndum".

Los socialistas catalanes no solo "protegerán los derechos y la seguridad jurídica de los funcionarios", sino que también "ni convocaremos ni cederemos espacios municipales para un referéndum al margen de la legalidad".

Pero a pesar de lamentar la escalada de tensión entre Generalitat y Gobierno, se ha mostrado "convencida" de que "no sucederá" que el Ejecutivo central llegue a hacer uso de la fuerza o de instrumentos como la activación del artículo 155 de la Constitución, que prevé una posible suspensión de la autonomía en casos excepcionales.

Parlón cree que el Gobierno no usará la fuerza si se celebra el referéndumEn cambio, sí ha augurado "un nuevo ciclo de inhabilitaciones políticas", como también un mensaje a la UE y la comunidad internacional de una "democracia débil" en Cataluña.

A su juicio, "los últimos meses han dejado ver en el Parlament situaciones preocupantes desde el punto de vista de la concepción de la democracia" como la tramitación de la ley de desconexión "a espaldas del control parlamentario" o el "preocupante" silenciamiento de la oposición, mientras "en paralelo se quiere hacer pasar como radicalmente democrático" un referéndum unilateral.

Una "contradicción" que, ha opinado, deja entrever el "colapso del propio proceso independentista", que "volverá a fracasar, con una nueva frustración para el conjunto de catalanes que confiaron en esas fuerzas políticas". "Es todo un despropósito", ha apuntado.

"Si ERC, PDeCAT y la CUP fracasan en este intento, como se verá en breve, deberemos preguntarles cómo se sitúan el día después, qué piensan hacer y qué propuesta política ofrecerán. Desde el PSC tenemos una propuesta federal que no es fácil, pero es creíble y permite construir un escenario diferente. Habrá que ver cuántos están dispuestos a hacerlo posible", ha sugerido.

Ha subrayado en este sentido la disposición del PSC a "tejer alianzas con el conjunto de fuerzas de izquierda", para las que "siempre tendrá una mano tendida", con la voluntad en cualquier caso de que el PSC "lidere" esa alternativa "de la mano de todos los que estén dispuestos a buscar un nuevo tiempo de diálogo y acuerdo".

Pero si en esa coyuntura "la responsabilidad (de gobierno) la tiene ERC, deberemos preguntarles qué quieren ofrecer tras el colapso. Es posible que Oriol Junqueras acabe pactando con Soraya Sáenz de Santamaría una solución...", ha sugerido Parlon.

Consulta aquí más noticias de Barcelona.