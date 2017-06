Maíllo asegura que el PP ha demostrado "que sabe gobernar también en minoría"

Frente a ese clima de diálogo está el PSOE, sobre el que Maíllo ha deseado "que sea capaz de resolver sus problemas, celebrar su congreso y reanudar la tarea de colaborar en beneficio de la estabilidad y de los españoles", ha enumerado.

A este respecto, Maíllo ha definido como "debate estéril" la moción de censura que se pretende desde la oposición. "Yo diría que es más bien de impostura", ha precisado, "porque saben que no va a salir adelante, ya que no tienen ni alternativa ni proyecto". Para él, el único objetivo de esta maniobra no es "ser presidente del Gobierno, sino ganar la batalla sobre quién es el jefe de la oposición, el líder que se enfrente a Rajoy".

La aprobación de los Presupuestos Generales servirá, según el número tres del PP, para destinar "siete de cada diez euros a gasto social, acabar con la interinidad y avanzar en políticas económicas que sirvan para que los ciudadanos vivan mejor. También para que haya más empleo, con 500.000 puestos de trabajo al año", ha resumido.

De esta manera, con la aprobación de las cuentas estatales "se da no solo un mensaje interno a los ciudadanos, sino también un mensaje externo de confianza por tener un gobierno serio y estable, que es capaz de pactar", ha destacado.

Por otra parte, Maíllo ha valorado los últimos datos de empleo, "el mejor mayo de la historia", y ha indicado que los buenos resultados "solo son debidos a que está al frente del barco a un capitán que lo ha hecho posible, recuperando dos de cada tres empleos perdidos y alcanzando los 18 millones de trabajadores, con lo que nos acercamos al objetivo de los veinte millones".

Por último, ha lamentado que, frente a estas cifras y resultados "algunos solo busquen debates estériles para tapar los éxitos, pero el empleo y la economía son la lluvia fina que cala entre los ciudadanos y que serán las que logren que cuando nos presentemos a las elecciones de 2019 nos den un magnífico resultado", ha vaticinado.

