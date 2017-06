Whatsapp introducirá un buscador de 'emojis' en su nueva actualización

Parece que la aplicación de mensajería Whatsapp hace cada vez más hincapié en mejorar y actualizar los emojis, haciéndolos más atractivos para los usuarios.

Según ha publicado la cuenta de Twitter de WABetaInfo -especializada en filtrar información de las actualizaciones de la app-, Whatsapp introducirá un buscador de emojis en su siguiente actualización.

Gracias a esta función, podremos filtrar el extenso catálogo de dibujos y encontrar rápidamente el que queramos utilizar.

Esta nueva actualización se une a los cambios recientes que llegarán a la aplicación dentro de poco, como poder compartir la ubicación del teléfono en tiempo real o la "copia" de los populares stickers de Facebook.

WhatsApp beta for Android 2.17.202: you can search emojis! (DISABLED BY DEFAULT - It'll be visible in next versions). #hidden pic.twitter.com/cS8gzYHKHU