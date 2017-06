La autoría de varias obras de Modigliani vuelve a estar bajo sospecha en Italia

El excéntrico pintor italiano Amedeo Modigliani vuelve a ser protagonista por la polémica sobre la autenticidad de parte de sus obras en una muestra de Génova (noroeste de Italia), una duda que uno de los comisarios de la exposición niega y califica de movimiento político.

La muestra cuenta con más de cincuenta trabajos entre dibujos y pinturas de las que el crítico de arte Carlo Pepi afirmó que, "viendo el catálogo", son "poquísimas las obras de su autoría".

Esto provocó que la fiscalía de Génova haya abierto una investigación que, de ser ciertas las afirmaciones de Pepi, demostraría una violación de los códigos de bienes culturales y paisajísticos.

Stefano Zuffi, uno de los comisarios de la exposición, explicó que, en su opinión, las dudas tienen un carácter político que pretenden "poner en dificultad a la actual junta" de Génova, ya que el Palazzo Ducale que acoge el evento es una institución pública. Y es que el próximo día 11 la capital de la región de Liguria votará un nuevo alcalde que sustituya al actual de centroizquierda, algo que provoca que se está "preparando una llegada al sprint a las elecciones", cree Zuffi.

"La muestra está abierta desde el 16 de marzo. ¿Cómo es que solo ahora aparecen estas dudas?", se pregunta el comisario, que defiende la "total autenticidad" de las obras. "Cada una de las obras y diseños", explicó Zuffi, "es cuidadosamente inspeccionado por una restauradora en el momento en el que llega a la muestra, siguiendo las prácticas normales y exactas a nivel internacional".

"He seguido el montaje de la muestra, he visto las obras una a una cuando han llegado y han sido desembaladas y no tengo dudas de su autenticidad", añadió Zuffi, que defiende además el trabajo del comisario que hizo la selección de las obras, Rudy Chiappini, "una autoridad científica de referencia en cuanto a Modigliani".

Según anunció el pasado martes el Palazzo Ducale y MondoMostre (la sociedad organizadora de la exposición), Chiappini viajará a Génova en los próximos días para "explicar la elección" de las obras. "Todas las obras presentes en la muestra son ya muy conocidas, citadas y representadas en otras exposiciones internacionales", aseguró Zuffi, que añadió que algunas de ellas "no están en buenas condiciones de conservación (...) lo que las convierte en todavía menos evaluables por medio de fotografías" como hizo Pepi.

El alcalde de Livorno (ciudad de nacimiento de Modigliani y poseedor de tres cuadros prestados a la exposición), Filippo Nogarin, manifestó a medios locales que se fiaba de la opinión de Pepi y concedía "el beneficio de la duda" al museo genovés, pero aseguró que "no acepta" que sus cuadros se exhiban con otros falsos.

Mientras, el Palazzo Ducale y MondoMostre manifestaron el pasado martes tener la documentación que confirma la autenticidad de todas las obras de la muestra y se comprometieron a prestar la máxima colaboración a la investigación.

Supuestas obras hechas por Modigliani han sido descubiertas y después desmentidas por los expertos en los últimos años, gracias en parte a la extravagante personalidad del pintor y escultor de Livorno.

Especialmente mediático fue el caso de tres jóvenes que en 1984, siguiendo los rumores que aseguraban que Modigliani había tirado en un foso de Livorno algunas de sus esculturas, crearon ellos mismos una que en un primer momento fue tomada por una obra original del artista. Pocas semanas después el hecho fue desmentido por distintos expertos, uno de ellos Pepi que durante estos últimos días ha difundido por las redes sociales su opinión sobre la falsedad de muchas de las obras de la exposición de Génova.