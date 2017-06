La serie de The Punisher se estrenará en noviembre

Frank Castle, el violento Castigador, logró, gracias a su impactante aparición en la segunda temporada de Daredevil, una serie propia en Netflix. Sin embargo, hasta ahora no se conocían muchos detalles más allá de que Jon Bernthal volverá a interpretar al personaje y que se estrenaría en algún momento de 2017.

Las nuevas noticias sobre la ficción llegan debido al descuido de Dearbhla Walsh, directora de uno de los capítulos de la venidera The Punisher. "He dirigido un episodio que todavía no se ha estrenado de la serie The Punisher, lo hice justo antes de Navidad, pero no llegará hasta noviembre". dijo descuidadamente en una entrevista concedida a The Hollywood Reporter.

Puesto que no existe un anuncio oficial del estreno de la serie, parece obvio que la directora ha realizado una revelación involuntaria. Y, puesto que el estilo habitual de Netflix con muchas de sus series, incluidas las de Marvel, es publicar todos los capítulos el mismo día, todo hace prever que en noviembre ya estará disponible la ficción al completo.

Esta será además la primera serie del universo Marvel creado por Netflix que verá la luz después de Los Defensores, que llegarán a la plataforma el próximo agosto.

The Punisher es Frank Castle, un veterano militar con un traumático pasado que quiere limpiar de delincuencia la Cocina del Infierno de Nueva York, pero al contrario que Daredevil no tiene trabas éticas, no le importa hasta donde tenga que llegar para conseguirlo, ni lo letales que sean sus resultados.