Pepe Álvarez (UGT) advierte de que el descenso del paro sigue vinculado a la estacionalidad y la precariedad

(según los datos de mayo publicados por el Gobierno), los empleos están ligados a la estacionalidad y la precariedad.

En declaraciones a los medios antes de participar en la clausura del congreso comarcal de UGT-Vigo, Pepe Álvarez ha proclamado que "hay que cambiar el ritmo". "Así no vamos a conseguir el pleno empleo ni salarios dignos, ni que baje la precariedad o la temporalidad. Hay que ir a un cambio de modelo productivo, hace falta un acuerdo industrial transversal", ha incidido.

Con respecto a los datos del paro, y al descenso en el mes de mayo, el secretario general de UGT ha apuntado que "el Gobierno dirá que son fantásticos, pero mucha gente se va a trabajar después de haber dormido en un cajero, porque no puede permitirse una vivienda". "La gente trabaja para continuar siendo pobre", ha sentenciado.

A su juicio, es necesario "un empleo diferente", que no sea estacional, que tenga como base el valor añadido, y en el que "se puedan pagar salarios dignos". A ese respecto, ha aludido al ejemplo del sector turístico que, pese a ser el que más crece, también "es el que más desregula y el que peor paga".

"Hay menos desempleados, pero no se puede valorar el desempleo en función de cada mes, hay que hacer una valoración más amplia", ha precisado, y ha añadido que no puede hacer "una valoración positiva" de la situación, algo que deja "para los políticos". "No se trata de negar los datos, sino de situarlos donde corresponde. Este país no puede vivir de la estacionalidad, tiene que tener empleo de calidad, con futuro", ha aseverado.

