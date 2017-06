La Comunidad organiza rutas gratuitas por varios municipios para celebrar el Día de la Región

La localidad de Blanca acogerá este año los actos institucionales del Día de la Región, en conmemoración del XXXV Aniversario del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, el próximo viernes, 9 de junio, y en torno a ese día el Gobierno regional ha organizado una programación de actos que incluye rutas gratuitas por varios municipios.

El acto institucional, presidido por el jefe del Ejecutivo regional, Fernando López Miras, se celebrará en el Teatro Victoria de Blanca, donde el presidente, la alcaldesa de Blanca, Esther Hortelano, y la presidenta de la Asamblea, Rosa Peñalver, entregarán las medallas de oro de la Región y un diploma de servicios distinguidos.

Así lo ha anunciado este viernes la consejera de Transparencia, Participación y Portavoz, Noelia Arroyo, que ha estado acompañada por la alcaldesa de Blanca, en un acto celebrado en el Jardín de Floridablanca de Murcia en el que también se han presentado los carteles diseñados con motivo del Día de la Región, así como el programa de actividades para toda la semana.

"Es una fecha en la que debemos sentirnos orgullosos de nuestra tierra, de nuestras raíces y de lo que hemos conseguido juntos", ha destacado Noelia Arroyo, quien ha añadido que "tenemos la suerte de ser, crecer o vivir aquí, en una Región comprometida con los ciudadanos, con su bienestar y con su libertad".

Además, el Gobierno regional ha programado este año una serie de rutas turísticas gratuitas por distintas localidades para ese fin de semana, "con el fin de poner en valor nuestro patrimonio cultural y natural, y que tanto los murcianos como los que nos visitan puedan conocer mejor los enclaves más destacados de nuestra tierra", ha explicado la consejera.

Entre estas visitas, destaca la ruta medieval nocturna por Calasparra, la visita al centro histórico de Águilas, una visita guiada a la Lorca monumental o la ruta 'Life in the world of salt', en San Pedro del Pinatar. Toda la información se puede encontrar en www.murciaturistica.es.

La Comunidad también pone en marcha dos concursos que persiguen difundir lo mejor de la Región de mano de los propios ciudadanos: uno destinado a los usuarios de redes sociales, subiendo una fotografía con el hashtag #UnaSuertedeRegión, y otro dirigido a los escolares, que plasmarán en un dibujo el lugar que más les guste de la Región de Murcia.

'SEMANA DE LA REGIÓN'

Blanca acogerá, además del acto institucional, varios eventos para celebrar el Día de la Región durante la semana previa. El domingo, 4 de junio, la Fundación Pedro Cano acoge la mesa redonda 'La pintura en Blanca', y allí mismo tendrá lugar el martes, 6 de junio, una charla entre Francisco Celdrán y Pedro Cano, en la que abordarán diversos temas y hablarán de lo que supone ser galardonado con la Medalla de Oro de la Región.

A partir del viernes, y durante todo el fin de semana, se pondrán en marcha una serie de rutas senderistas moriscas para conocer el entorno natural de Blanca.

Además, el presidente de la Comunidad ha querido que se celebren diversos actos durante la semana, como el Consejo de Alcaldes, que tendrá lugar el martes, 6 de junio, en el Palacio de San Esteban. Asimismo, Fernando López Miras recibirá la víspera del Día de la Región a 18 representantes de las Casas Regionales en España y el extranjero, "en un encuentro muy especial que no se producía desde hace ocho años", señaló la consejera.

Durante la semana también se celebrará la 'Gala de la Región de Murcia', el jueves 8 de junio, retransmitida por la Televisión Autonómica 7TV desde el Auditorio Parque Almansa de San Javier (21.00 horas), y el concierto gratuito de Carlos Piñana para presentar su último disco, el miércoles 7 de junio, en el Auditorio Víctor Villegas de Murcia (21.00 horas). Ese mismo día, la Región acogerá el partido de fútbol amistoso entre las selecciones de España y Colombia (21.30 horas, Estadio Nueva Condomina).

Noelia Arroyo ha subrayado que la Región de Murcia es "un lugar de gente solidaria, que trabaja duro para crecer y prosperar" y, por eso, "el 9 de junio es una fecha en la que todos tenemos mucho que celebrar. Felicidades a todos los murcianos por lo que hemos logrado juntos y por todo lo que está por venir".

Por su parte, la alcaldesa de Blanca, que ha subrayado el "orgullo" de ser ese día el "centro neurálgico" de la Región, "una oportunidad para ofrecer el encanto de Blanca a todos los murcianos", ha detallado algunas de las actividades que se llevarán a cabo a lo largo de la semana con motivo del Día de la Región en el municipio.

Así ha medicando una mesa redonda sobre 'La pintura en Blanca' con Pedro Cano y Luis J. Fernández el domingo 4 o una charla el martes 11 a la que asistirá ex presidente de la Asamblea Regional, Francisco Celdrán, para explicar a los pequeños "el Estatuto de Autonomía y la importancia de ser murciano".

NUEVE MEDALLAS Y UN DIPLOMA DE SERVICIOS

Blanca acogerá, así, el acto institucional del Día de la Región de Murcia, en el que la Comunidad Autónoma entregará nueve medallas de oro de la Región de Murcia y un diploma de servicios distinguidos.

Cabe recordar que el Consejo de Gobierno inició el pasado 10 de mayo el procedimiento para la concesión de la Medalla de Oro de la Región de Murcia a las facultades de Letras y de Filosofía de la Universidad de Murcia, al restaurador Raimundo González, al empresario Manuel Torres, al Programa de Donación y Trasplante de Órganos y Tejidos, a la Plataforma del Tercer Sector.

También a la jugadora de baloncesto Laura Gil, a la pareja de artistas 'Muher' y, a título póstumo, al expresidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura, José Manuel Claver; del que la consejera del ramo ha subrayado que fue "un hombre que defendió con todas sus fuerzas la necesidad de agua y de infraestructuras claves para la Región como el trasvase Tajo-Segura".

Asimismo, el Ejecutivo regional comenzó a tramitar la concesión del Diploma de Servicios Distinguidos a la Asociación Tutelar de la Defensa de la Discapacidad (Astus).

