Merkel, sobre la decisión de Trump: "Es muy lamentable, y me expreso de manera contenida"

La canciller alemana, Angela Merkel, afirmó este viernes que la decisión de EEUU de abandonar el Acuerdo del clima de París no frenará al resto de los países y garantizó que Alemania, Europa y el mundo unirán sus fuerzas, "más determinados que nunca", para afrontar el reto del cambio climático.



"Es una decisión muy lamentable, y me expreso de manera muy contenida", manifestó Merkel en una comparecencia ante los medios en la Cancillería para analizar el paso dado por el presidente estadounidense, Donald Trump.



Merkel consideró que es el momento de "mirar hacia delante" y reiteró que Alemania cumplirá con todos los compromisos adquiridos en un acuerdo que es "imprescindible" para alcanzar las metas de la Agenda 2030 de desarrollo sostenible.



"A todos aquellos que consideran importante el futuro de nuestro planeta les digo: continuemos juntos en el camino para tener éxito, por nuestra madre tierra", señaló. El Acuerdo de París, apuntó, sigue siendo un "pilar" de la cooperación internacional, es necesario para "proteger la creación y nada puede ni debe pararlo".



"Esta decisión (de EEUU) no puede frenar y no frenará a todos los que nos sentimos comprometidos con nuestra tierra; al contrario, más determinados que nunca, uniremos todas las fuerzas en Alemania, en Europa y en el mundo para afrontar este gran desafío de la humanidad que es el cambio climático y superar con éxito este reto", recalcó.



La canciller se mostró "profundamente convencida" de que el acuerdo es una apuesta por el bienestar de todos los ciudadanos y creará dinámicas que generarán nuevas oportunidades en el mundo. Aseguró que Alemania cumplirá con sus objetivos y con los compromisos financieros adquiridos, dirigidos a ayudar a países que, sin esas ayudas, no serían capaces de afrontar los retos del calentamiento global.



Merkel insistió en el que el proceso de negociaciones que comenzó hace dos décadas y que derivó en el "histórico" Acuerdo de París "no tiene marcha atrás" y llevará al éxito, aunque el camino sea "pedregoso", algo que ha comprobado ya en varias ocasiones en su vida política.



En este contexto, se mostró "conmovida e impresionada" por tantos grupos, países y empresas, sobre todo en Estados Unidos, que han manifestado su deseo de continuar en la senda emprendida.



"Iremos juntos", manifestó Merkel para recordar que Alemania acoge en noviembre la próxima conferencia mundial del clima, en Bonn, donde ya acordó con el presidente francés, Emmanuelle Macron, dar nuevos pasos para la aplicación del Acuerdo de París.

