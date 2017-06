Pedro Sánchez impulsa a nuevos barones para reforzar su poder orgánico

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, es partidario de renovar profundamente los liderazgos regionales del partido e impulsar a políticos que le han demostrado lealtad.

Su objetivo es que las direcciones regionales reflejen el respaldo mayoritario que la militancia del Partido Socialista le otorgó en las recientes elecciones primarias en las que arrasó a Susana Díaz, presidenta de la Junta de Andalucía, pese a que esta contaba con el apoyo de la mayoría de los presidentes autonómicos socialistas, de los dirigentes históricos (Felipe González, José Luis Rodríguez Zapatero, Alfredo Pérez Rubalcaba o Alfonso Guerra) y de la gestora que, aún hoy, dirige el partido.

Madrid. El sector de Pedro Sánchez impulsa el liderazgo de José Manuel Franco, actual portavoz adjunto del PSOE en la Asamblea de Madrid, en sustitución de Sara Hernández, actual secretaria general del PSOE de Madrid, quien se posicionó a favor de Patxi López. Sánchez obtuvo una victoria rotunda en Madrid, el 49,4% de los votos frente al 31,7% de Susana Díaz y el 18,7% de Patxi López.

La candidatura de Franco, quien coordinó la campaña del sector 'sanchista' en Madrid , "es muy probable, pero no definitiva", según recalcan fuentes cercanas al líder socialista.

Cantabria. La victoria arrolladora de Pedro Sánchez en las primarias en Cantabria (71,3%) supondrá, previsiblemente, un cambio de liderazgo en el PSOE de dicha comunidad cuando tenga lugar su congreso regional. Pedro Casares, concejal en el Ayuntamiento de Santander y leal a Sánchez, sustituirá a Eva García Tezanos, que abogó por la neutralidad durante las primarias. En el 'sanchismo' no olvidan los flirteos de García Tezanos con Susana Díaz y han dado luz verde a su relevo, ya que cuentan con el apoyo mayoritario de la militancia socialista.

Asturias. El presidente del Principado de Asturias y de la gestora del PSOE, Javier Fernández, será relevado como secretario general de la Federación Socialista Asturiana. Fernández, muy crítico con Pedro Sánchez y alineado con la presidenta de Andalucía, ya ha anunciado que no optará a la reelección, consciente de su debilidad orgánica (Susana Díaz, y por extensión el propio Fernández, lograron solo el 39,1% de los votos frente al 53,7% de Sánchez, pese a contar con el apoyo del aparato).

Javier Fernández será relevado en Asturias

Fuentes cercanas a Sánchez aseguran que su apuesta en Asturias es el alcalde de Laviana, Adrián Barbón, mientras que la diputada Adriana Lastra sería la futura portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, como ya adelantó 20minutos.

Galicia. La victoria del 'sanchismo' en Galicia también fue rotunda: ganaron en todas las provincias. Sectores afines a Sánchez se decantan por renovar el liderazo e impulsar al economista Gonzalo Caballero, dirigente del PSOE de Pontevedra, en sustitución de Pilar Cancela, actual presidenta de la gestora también afin a Sánchez, pero debilitada tras la tercera mayoría absoluta de Alberto Núñez Feijóo (PP) en septiembre de 2016.

Curiosamente, Gonzalo Caballero, la apuesta principal del 'sanchismo' para liderar el PSOE gallego, es sobrino de Abel Caballero, alcalde de Vigo y uno de los dirigentes más cercanos a Susana Díaz y críticos con líder socialista.

Canarias. En las Islas Canarias Pedro Sánchez logró también una victoria aplastante, lo que supondrá la pérdida del liderazgo regional por parte de Patricia Hernández, presidenta del grupo del PSOE en el Parlamento de Canarias, posicionada a favor de Susana Díaz. Fuentes de Ferraz señalan al diputado regional Héctor Gómez, actual presidente de la gestora del PSOE de Tenerife, como la apuesta del 'sanchismo', pero sin descartar otras opciones.

La victoria aplastante de Sánchez en Canarias supondrá la pérdida del liderazgo por parte de Patricia HernándezMurcia. El actual líder del PSOE de la Región de Murcia es Rafael González Tovar, también portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea Regional. González Tovar se posicionó inicialmente con Sánchez, pero cuando arrancó el proceso de primarias decidió apostar por Patxi López, lo que lo distanció del 'sanchismo'. El mal resultado del dirigente socialista vasco en Murcia ha dejado muy debilitado a González Tovar. Por ello, ha anunciado que no optará a la reelección, pero pretende impulsar la candidatura de su hija, la diputada María González Veracruz.

Sin embargo, las fuentes cercanas a Sánchez sostienen que María González, quien también se posicionó con Patxi López yTovar anteriormente fue miembro de la Ejecutiva de Rubalcaba, "no tiene ninguna opción de liderar el PSOE de Murcia". Las fuentes 'sanchistas' admiten, no obstante, que no tienen un candidato claro en Murcia, pero apuntan que el alcalde de Alhama, Diego Conesa, podría ser una buena opción.

Baleares. La presidenta del Gobierno de Baleares, Francina Armengol, repetirá de secretaria general del PSIB-PSOE. Armengol se posicionó a favor de Patxi López, pero en el último momento pidió al dirigente vasco que retirara su candidatura y apoyara a Pedro Sánchez para vencer a Susana Díaz. El 'sanchismo' permitirá a Armengol que repita de lideresa del PSOE regional.

Cataluña. Pedro Sánchez (81% de los votos) aplastó a Susana Díaz (11%) en las primarias en Cataluña. La militancia del PSC apostó por un dirigente que promueve el federalismo. Miquel Iceta, que se mantuvo en una posición oficialmente neutral, respaldó en la sombra a Sánchez, con quien mantiene una fluida relación.

País Vasco. Euskadi fue la única federación en la que se impuso Patxi López, ex lehendakari. Su principal apoyo, Idoia Mendia, podría repetir al frente del PSE-EE, sobre todo si es leal al líder del PSOE.

No tienen dudas de que César Luena no será líder en La Rioja

Navarra. La lideresa regional, María Chivite, afin a Pedro Sánchez, repetirá al frente del PSN-PSOE. La victoria de Sánchez fue rotunda (69,4% de los votos), lo que refuerza a Chivite, que podría aspirar a presidenta de Navarra.

Castilla y León. Luis Tudanca, actual secretario general del PSOE de Castilla y León, repetirá en el cargo. Ha apoyado a Pedro Sánchez, aunque inicialmente se acercó a Patxi López. Eso sí, tendrá que apoyarse en Óscar Puente, alcalde de Valladolid y principal referente del 'sanchismo' en Castilla y León.

La Rioja. En La Rioja es donde el 'sanchismo' tiene más dudas sobre quién debe ser el líder regional. Lo que no tienen dudas es de que César Luena, actual secretario general del PSOE_riojano, será relevado.

Díscolos en cuarentena

El equipo de Pedro Sánchez medita la estrategia a seguir respecto a los barones díscolos que forzaron su dimisión y trataron de aupar a Susana Díaz al liderazgo del PSOE.

Guillermo Fernández Vara (Extremadura), Javier Lambán (Aragón), Ximo Puig (Comunidad Valenciana) y Emiliano García Page (Castilla-La Mancha) podrían enfrentarse a candidatos alternativos, no necesariamente vinculados al 'sanchismo'. Incluso Susana Díaz (Andalucía), que tiene ya un sector crítico del 40%.