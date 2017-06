Resignació entre alumnes i professors d'autoescoles per la vaga dels examinadors

Professors d'autoescola i alumnes a la Prefactura de Trànsit de Girona, on no s'ha presentat cap examinador, el 2 de juny de 2017. (ACN)

Alumnes i professors d'autoescola ja estaven avisats del que podia passar aquest divendres. Abans de les 8 del matí s'han presentat a la prefectura de Trànsit de Girona per poder examinar-se del carnet.

Cap dels nou examinadors que hi ha a la demarcació s'ha presentat i això ha fet suspendre totes les proves previstes al llarg del dia, unes 150 segons el vicepresident de la Federació d'Autoescoles de Catalunya, Joan Sala. Entre els alumnes, impera la resignació i la incertesa.

És la tercera vegada que em suspenen l'examen per la manca d'examinadors" "És la tercera vegada que em suspenen l'examen per la manca d'examinadors", explica l'Aaron Aiguaviva. Una altra de les afectades, la Noemí García, necessita el carnet per començar una feina la setmana que ve.

"Hauré de dir que no em puc incorporar", lamenta. A partir d'ara, els alumnes no saben quan podran pujar a examen i des de la federació alerten que el col·lapse pot ser important.

Per això, demanen a la Direcció General de Trànsit que atengui les demandes dels examinadors per evitar les properes jornades de vaga convocades per juny i juliol.

