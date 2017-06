Ciudades y estados de EE UU se rebelan contra la retirada del Acuerdo de París

Grandes ciudades y numerosos estados de EE UU se rebelaron este jueves contra la retirada del Acuerdo de París que anunció el presidente del país, Donald Trump, y reforzaron su compromiso con las medidas de protección del medio ambiente.

Alcaldes de las principales ciudades de EE UU, gobernadores y legisladores estatales no tardaron en reaccionar contra la decisión presidencial y en anunciar más planes para reducir emisiones de gases de efecto invernadero y apuestas por las energías limpias, a pesar de que el Gobierno de Trump no seguirá esa línea.

El presidente anunció este jueves la retirada del país del Acuerdo climático de París al argumentar que ese pacto pone en "permanente desventaja" a la economía y los trabajadores estadounidenses, en línea con su filosofía nacionalista.

Con esta decisión, EE UU "cesará todas las implementaciones" de sus compromisos climáticos en el marco de París, que incluyen la meta propuesta por el anterior presidente, Barack Obama, de reducir para 2025 las emisiones de gases de efecto invernadero entre un 26 y un 28 % respecto a los niveles de 2005.

Sin embargo, 61 alcaldes, que previamente se comprometieron a ignorar las políticas de cambio climático del presidente y que representan a unos 36 millones de estadounidenses, manifestaron que intensificarían su presión y su alineamiento con las otras 195 naciones que adoptaron el acuerdo.

"Seguiremos liderando. Estamos aumentando las inversiones en energía renovable y eficiencia energética", aseguraron en una carta abierta los regidores de Los Ángeles, Nueva York, Boston y Chicago.

Si el presidente quiere romper las promesas hechas a nuestros aliados, fortaleceremos las relaciones en todo el mundo para proteger al planeta"Vamos a comprar y crear más demanda de coches eléctricos y camiones. Incrementaremos nuestros esfuerzos para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, crear una economía de energía limpia y defender la justicia ambiental", subrayaron.

"Y si el presidente —añadieron— quiere romper las promesas hechas a nuestros aliados consagradas en el histórico Acuerdo de París, construiremos y fortaleceremos las relaciones en todo el mundo para proteger al planeta de los devastadores riesgos climáticos".

Por su parte, el alcalde de Pittsburgh (Pensilvania), el demócrata Bill Peduto, respondió a los comentarios de Trump sobre su ciudad ("Fui elegido para representar a los ciudadanos de Pittsburgh, y no a los de París") y aseguró que él sí seguirá las directrices del Acuerdo de París contra el cambio climático.

"Como alcalde de Pittsburgh, puedo aseguraros que seguiré las directrices del acuerdo de París por nuestra gente, por nuestra economía y por nuestro futuro", dijo en Twitter el regidor de Pittsburgh, conocida en el pasado como la "ciudad de acero" por su industria siderúrgica, ahora venida a menos.

